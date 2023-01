60 mil dólares por una obra de Atchugarry y 14 mil por una camiseta firmada por Messi: dos de los artículos subastados en cena a beneficio de la Fundación Hemovida

La cifra final recaudada fue de U$S 820.000, récord no solo para una institución ubicada en el interior del país sino para una cena de gala y subasta en Uruguay

El pasado sábado, se realizó en FENDICHÂTEAURESIDENCES Punta del Este la segunda edición de la “CenadelasEmociones”,evento de carácter benéfico organizado por Grupo CHÂTEAU, BancoHSBC y FundaciónHemovida quien beneficia al Hemocentro Regional de Maldonado.En esta edición lo recaudado será destinado para la creación del primer Banco de Leche Materna Regional este del país.

La Cena de Gala y Subasta contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, y el expresidente Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera y su esposa; quienes fueron recibidos por los anfitriones del evento Sr. Sergio Grosskopf y Sra, y el Dr. Jorge Curbelo y Sra. También asistió la vicepresidenta de la República Esc. Beatriz Argimón en su calidad de madrina del Banco de Leche Materna junto a su esposo. También participaron del evento el secretario de presidencia, Canciller, Ministro de Defensa, Embajador de Uruguay en Argentina, integrantes del Ministerio de Turismo, Intendencia Municipal de Maldonado y alcaldes del departamento.

Destacados invitados fueron fotografiados por los periodistas de todo el país y la región en su paso por la alfombra roja. Importantes empresarios, directores y representantes de entes y grandes industrias, artistas y relevantes figuras públicas se hicieron presentes en el emprendimiento inmobiliario de Grupo CHÂTEAU.

El menú de tres pasos para la gala fue especialmente seleccionado y elaborado por Elena Tejeira maridados con vinos de Famila Deicas. A la entrada de salmón ahumado con ensalada de papas, alcaparras y pepinillos (acompañado de un Ocean Blend Rosé), le siguió el plato principal de lomo a la parrilla con vegetales al hierro y salsa de portobelos (acompañado de Preludio) y finalmente un postre bien veraniego de frutas de estación asadas con queso mascarpone y menta fresca (acompañado de Albariño Atlántico Sur).

La conducción del evento estuvo a cargo de Orlando Petinatti, quien -con su característico estilo de humor- logró movilizar a la audiencia y poner el foco en crear conciencia sobre la importancia de la colaboración de los presentes para que el Hemocentro continúe desarrollando su labor y sume el banco de leche materna. Se hizo un repaso del estado de situación del país en pandemia, los momentos difíciles y los solidarios a través de un ida y vuelta con el presidente en escena. Luego Argimón compartió los beneficios de contar con un Banco de Leche Materna en el departamento para la región y la importancia de la leche materna.

Colaborando

Uno de los momentos clave del evento fue la subasta solidaria. El rematador público Juan Castells logró llevar las ofertas de los interesados a su máxima expresión, logrando recaudar un monto importante que se sumó a beneficio del Hemocentro. Los artículos subastados fueron:

– 1 obra del artista Lorenzo Quinn, hijo del emblemático actor, quien envió un saludo desde Miami y su pieza alcanzó los U$S 20.000

– 1 camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi, donada directamente por el destacado deportista se subastó en U$S 14.000

– 1 escultura de Pablo Atchugarry, donada por el artista que se encontraba presente en el evento y se remató en U$S 60.000

Además, sobre el final del evento, un reconocido empresario, aportó una donación de último momento de U$S 30.000

Amenizando la velada se presentó la orquesta infantil y juvenil del SODRE, con un repertorio que incluyó temas de clásicas películas de Disney, acompañada de la voz de Valentina Estol.

Al momento del brindis final se anunció la CIFRA DE RECAUDACIÓN: U$S 820.000, una cifra récord no solo para una institución ubicada en el interior del país sino para una Cena de Gala y Subasta en Uruguay.

Al término del evento los invitados se dirigieron al exterior para disfrutar del fin de fiesta que fue coronado por un show de fuegos artificiales de 12 minutos y la presencia de los tambores y las figuras de la comparsa Generación Lubola con más de 70 artistas.