A casi un año del incendio que devastó sus instalaciones Punta Shopping confirmó su reapertura en diciembre

Luego de varios meses de obras y trabajando en turnos triples, el Punta Shopping reabrirá sus puertas en el mes de diciembre. La novedad fue dada a conocer por Uri Ivanier, gerente del complejo, a pocos días de cumplirse un año del devastador incendio que consumió buena parte de sus instalaciones.

El 7 de agosto del año pasado, Maldonado amanecía con la novedad de que un incendio se había desatado en la panadería de Tienda Inglesa. Esa mañana Correo de Punta del Este informaba que “varias dotaciones de Bomberos trabajaron desde las 5 de la mañana en un incendio que se originó en la panadería de Tienda Inglesa. Afortunadamente no hubo personas afectadas ni daño estructural. El foco comenzó en horas de la madrugada, cuando el personal de panadería ya trabajaba preparando la mercadería del día. El lugar cuenta con personal idóneo para estas situaciones que se puso manos a la obra hasta el arribo de los bomberos que llegaron rápidamente. Aunque el fuego ya está totalmente controlado, aún se trabaja en el lugar y Punta Shopping anunció que no abrirá sus puertas este sábado debido a la intensa cantidad de humo que hay en el lugar”.

Ese fue el comienzo de una de las noticias más impactantes del año ya que el foco ígneo no sólo no pudo ser controlado, sino que arrasó con lo que encontró a su paso y mantuvo en vilo a varias dotaciones de bomberos que estuvieron 48 horas trabajando para lograr apagar el incendio. El resto es historia conocida.

Avances

Hoy, casi un año después, las noticias son otras. Según se informó desde el establecimiento, en estos días, “el estado de avance permitió que comenzaran a entregarse los locales para que los locatarios empiecen sus obras”.

El shopping fue renovado en cuanto a su fisionomía exterior, manteniendo las líneas diseñadas por el Arq. Carlos Ott. El gran diferencial va a estar en el interior, “donde se suman cerca de 3.000 m2, con pasillos mucho más generosos, mejor iluminación y una gran experiencia para el cliente. Dentro de las novedades, una de las más importantes es la reforma total del área de comidas, con una mudanza al último piso, incorporando una terraza al exterior con vista al mar”.

La propuesta de entretenimiento también está siendo renovada: los cines Life incorporarán salas de última generación, “con pantallas realmente extraordinarias en cuanto a tecnología y tamaño”. Además, contará con una zona de juegos gestionada por varios operadores que sumarán máquinas modernas, renovadas y para todas las edades.

Gimnasio y el mejor supermercado

El comunicado, al que accedió Correo de Punta del Este, también destaca la incorporación de más de 25 nuevas propuestas. “Sin dejar de lado las marcas tradicionales del shopping, se están firmando contratos con nuevos operadores que renovarán la oferta comercial, con un fuerte foco en la moda, salud y entretenimiento. Entre los servicios, lo más destacable es la apertura de Vía Aqua, la principal cadena de gimnasios del país que tendrá una gran piscina interior y máquinas de última generación”. Asimismo, Punta Shopping contará “con el mejor supermercado Tienda Inglesa del país en cuanto a tamaño, características y modernidad”.