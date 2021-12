A cincuenta años de su asesinato hoy se recuerda a Pascasio Báez Mena

Con dos actos que se cumplirán en la presente jornada será recordará la figura del peón rural Pascasio Báez Mena, asesinado por los Tupamaros el 21 de diciembre de 1971 en la estancia Spartacus de la ruta nacional Nº 9 “general Leonardo Olivera”.

El primero de los actos se cumplirá frente a la estancia ubicada a la altura del kilómetro 113 de la ruta 9 donde se descubrirá una placa elaborada en mármol de carrara que tendrá inscripta una leyenda alusiva al homicidio cometido hace exactamente cincuenta años atrás. Trátase de una iniciativa del diputado Sebastián Cal quien también se hizo cargo de los gastos que origina la elaboración de la placa. El acto tiene como hora de comienzo las 10:30 de este martes a la altura de la entrada al campo propiedad de la familia Sclavo lugar donde fue ultimado Báez Mena.

De la actividad participará el intendente de Maldonado Enrique Antía y autoridades departamentales y nacionales, entre ellas el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos.

Los participantes se trasladarán luego a la ciudad de Pan de Azúcar donde participarán de otro acto, esta vez la designación de una calle con el nombre de “Pascasio Báez Mena”. La vía de tránsito designada es la existente entre la ruta nacional Nº9 “General Leonardo Olivera” y las manzanas identificadas con los números 62, 63, 79, 86, 87 y 94 en toda su extensión desde la avenida José Batlle y Ordoñez hasta la calle Rincón de la ciudad de Pan de Azúcar.

Facultades

El acto fue precedido por la firma de la resolución del intendente Enrique Antía y del secretario general interino Álvaro Hernán Villegas registrada el pasado 16 de diciembre.

La mencionada resolución recuerda que la Ley Orgánica Municipal Nº9.515 reserva a la Junta Departamental la facultad privativa de determinar la nomenclatura de calles, caminos, plazas y paseos. La mencionada disposición establece que cuando se trata de iniciativas de designar estos espacios públicos se requerirá de forma previa la posición del jefe comunal. Además, deberá ser aprobada por una mayoría especial de tres quintos votos en el plenario del colegiado departamental. Precisamente, esta iniciativa contó con una mayoría superior a la establecida por la norma vigente en la materia. Fueron veintidós ediles a favor, veintiún nacionalistas y uno colorado. En contra de esta propuesta votaron los nueve ediles frenteamplistas.

“Miseria humana”

El trámite de este tema en el plenario de la Junta Departamental generó fuertes cruces entre ediles de la bancada oficialista y la opositora. “Yo soy un vecino reciente de Maldonado y estoy debutando ‒digamos‒ en la Junta Departamental, pero estoy seguro de que este debe ser uno de los episodios más tristes de la política de este departamento de la dictadura para acá. Me parece, no se me ocurre otra expresión, una miseria humana lo que acaba de hacer el Frente Amplio al no votar el nombre del ciudadano Pascasio Báez”; expresó el curul nacionalista Pablo Bragança.

“No tengo otra expresión, no me surgen otras palabras que considerarlo una miseria humana no votar el nombre de un pobre hombre de este país, muerto y asesinado de la forma más cruel que puede haber”, agregó Pablo Bragança.

El edil Joaquín Garlo del Movimiento de Participación Popular respondió a las referidas palabras: “Miseria humana es haber integrado el Consejo de Estado de la dictadura cívico militar uruguaya. Miseria humana es que haya habido un dos veces intendente de Maldonado cómplice de la dictadura, cómplice de los militares que integró el Consejo de Estado de la dictadura uruguaya. Eso sí que es miseria humana. ¡Eso sí que es miseria humana! Un cómplice de la dictadura directo, integrante del Consejo de Estado de la dictadura militar uruguaya”, sostuvo Garlo al referirse sin nombrarlo al extinto intendente Domingo Burgueño Miguel.

“Un cómplice de la dictadura militar uruguaya, dos veces intendente de Maldonado y era del Partido Nacional. Eso es miseria humana”, agregó. El edil blanco Darwin Correa salió al cruce de Garlo: “No le vamos a permitir a nadie que venga a hablar de Burgueño como miseria humana.(..) Es un tema de respeto a una persona que está muerta”.