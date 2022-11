A mediados de mes se lanzará la campaña de promoción de la temporada de verano

El ministro de Turismo participó días atrás, junto al intendente Antía y otras autoridades del gobierno en el almuerzo de trabajo denominado Uruguay de Cara a la Temporada 2023 organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. Al hacer uso de la palabra Tabaré Viera reflexionó sobre el aumento de propuestas y la recuperación económica del sector. Asimismo, anunció que en la próxima temporada se incrementarán los beneficios a los visitantes porque “el turismo es un motor de desarrollo importante al cual apuesta este gobierno”, agregó.

En su exposición, el ministro Viera destacó el desafío que representa para el país el contexto pospandemia por la COVID-19, así como la actual situación regional con la diferencia cambiaria, que también involucra al sector exportador. También destacó la coyuntura internacional y la inflación desencadenada a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, que derivó en una suba de los precios.

“El turismo es un motor de desarrollo importante, al que apuesta este gobierno”, afirmó el jerarca, que destacó la ejecución de estrategias y de alianzas transversales con las administraciones departamentales y con el sector privado para reactivar el crecimiento. En este sentido, adelantó que lentamente se divisa un cambio ascendente, y precisó que en el tercer trimestre de 2022 se alcanzaron casi las mismas cifras de visitantes (658.000) y de gasto por visitante, que en el mismo trimestre de 2019 (660.000 visitantes), lo que demuestra una tendencia a la recuperación.

Vuelos

Además, Viera resaltó el trabajo realizado para recomponer la conectividad aérea que actualmente ofrece once destinos directos y once aerolíneas que operan en el territorio. No obstante, aseguró que continúan los esfuerzos para recuperar todas las frecuencias. A la fecha, el país logró captar el 70% de las frecuencias que tenía prepandemia.

El ministro destacó que actualmente todos los departamentos ofrecen atractivos turísticos con espacios rurales y naturales, de aventura, ecológico, y astronómico. Según señaló, esta diversificación de opciones permite lograr la desestacionalización del turismo, es decir, que la actividad turística se mantenga todo el año.

Campaña

Con el fin de fomentar la innovación en el sector, el Ministerio de Turismo desarrolla un observatorio turístico, en acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), para estudiar la movilidad y mejorar los datos, informó.

En otro orden, Viera adelantó que el próximo 18 de noviembre se lanzará la campaña orientada a promocionar la temporada de verano, para la cual se invertirán unos 70 millones de pesos en acciones publicitarias, 70% en el exterior y 30% en turismo interno. Parte de la campaña estará orientada a informar acerca de la ampliación de los beneficios para turistas residentes y no residentes.

Por otro lado, el ministro manifestó que uno de los objetivos de la cartera estatal es fortalecer la capacitación de la ciudadanía, ya que “todos somos agentes turísticos”. Para esto, declaró que el ministerio trabaja con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Universidad de la República (Udelar), impulsando estrategias transversales de género y de accesibilidad.

Durante el evento, el secretario Álvaro Delgado y los intendentes respondieron preguntas relacionadas a diversos temas y los jefes comunales compartieron sus iniciativas vinculadas a la mejora y el aumento de las propuestas turísticas, con vistas al comienzo de la próxima temporada de verano y respondieron preguntas.

Al respecto, Delgado hizo referencia a los Jornales Solidarios y su extensión aprobada hasta diciembre de este año. Recordó que involucra unas 10.000 personas por quincena y adelantó que el año próximo habrá una nueva versión de la iniciativa para la cual se trabajará junto al Congreso de Intendentes.