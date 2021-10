A partir del 1º de noviembre podrán ingresar al país turistas de todo el mundo

Uruguay aceptará cualquiera de las vacunas contra la COVID-19 aprobadas en el mundo y no exigirá cuarentena

El ministro interino de Turismo, Remo Monzeglio anunció este jueves en una conferencia de prensa, que a partir del 1º de noviembre las fronteras del país se abrirán y se permitirá el ingreso de turistas provenientes de cualquier parte del mundo, quienes deberán completar una declaración jurada en línea con sus datos personales, presentar el certificado del ciclo vacunatorio y contar con un test PCR negativo realizado hasta 72 horas antes. Este examen deberá repetirse al séptimo día del primero, en territorio nacional.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recibió este jueves, en Torre Ejecutiva a los ministros de Interior, Luis Alberto Heber; de Salud Pública, Daniel Salinas; de Defensa Nacional, Javier García y al ministro (i) de Turismo, Remo Monzeglio, para dialogar sobre la apertura de las fronteras nacionales.

También estuvieron presentes el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; el director general de Presidencia, Heber Paguas; el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian; el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel; y el director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Escuder. Concurrieron, además, el director nacional de Migraciones, Eduardo Mata y el jefe del Estado Mayor, Luis Mangini.

Protocolo sanitario

Tras el encuentro, Monzeglio confirmó en una rueda de prensa la apertura de fronteras al turismo de todo el mundo, a partir del 1.º de noviembre.

Los ingresos al país se realizarán bajo un estricto protocolo sanitario que implicará a los ciudadanos extranjeros realizar una declaración jurada con sus datos personales a través de internet. Al entrar al territorio uruguayo deberán presentar ante Migraciones el certificado donde consta la aplicación de al menos dos dosis de vacunas contra la COVID-19. Además, será obligatorio presentar un test PCR con resultado negativo, realizado como máximo 72 horas antes, y repetir examen al séptimo día de hecho el primero.

La declaración jurada deberá ser entregada en línea, previo al viaje, y será controlada cuando se ingresa al país. El ministro interino aclaró que quienes no hayan realizado la solicitud no podrán entrar al territorio nacional. Esa acción posibilitará que los turistas lleguen de forma ordenada y segura, añadió.

Uruguay aceptará cualquiera de las vacunas contra la COVID-19 aprobadas en el mundo y no exigirá cuarentena. “En todos los casos, deberán ser ingresos con el ciclo vacunatorio completo, más los 14 días”, precisó. Asimismo, el Gobierno considera la posibilidad de vacunar a menores de entre 12 y 18 años, y también a personas mayores, acciones que se darán a conocer en forma oportuna, indicó.

Para cumplir con los controles de manera efectiva, el país reforzará Aduanas y Migraciones con personal adicional.

Vuelos baratos

Monzeglio anunció, asimismo, la llegada de nuevas aerolíneas de bajo costo a Uruguay, como Flybondi, que operará desde el 17 de diciembre entre Aeroparque y Punta del Este por 68 dólares, en cuatro frecuencias semanales. Desde Chile, hará lo propio en febrero la empresa Jetsmart, para unir Santiago con Montevideo.