A pesar de la suspensión ordenada por el Ministerio de Ambiente continúan las obras en la Laguna de José Ignacio

El caso de las obras de caminería que se ejecutaban en el predio de Estancia Vik junto al espejo de agua de laguna José Ignacio -suspendidas el pasado 18 de marzo por decisión del Ministerio de Medio Ambiente- tomó otra dimensión luego de que un video filmado en la tarde del sábado dejara en evidencia que la maquinaria pesada seguía efectuando movimientos de tierra en el lugar.

El ministerio fue notificado nuevamente este fin de semana del hecho, por lo que se no se descarta que en las próximas horas se adopten contra la empresa una serie de medidas como la denuncia por eventual desacato, al fiscal de turno.

La decisión del ministro Adrián Peña del pasado 18 de marzo fue resuelta a partir de una notificación efectuada por tres ciudadanas que tomaron conocimiento del movimiento de tierra que se cumplía en el citado predio.

La abogada Victoria Pereira, quien junto a Agustina Mercader y Claudia Piazza, firmó la carta de mediados de marzo, confirmó a Correo de Punta del Este que el video que muestra la continuidad de las obras fue filmado a las 16:15 del pasado sábado.

Pereira agregó que una vez más notificó del hecho al ministerio de Ambiente tal como había ocurrido en la primera vez. El video sacudió las redes sociales apenas fue subido este fin de semana. La condesa Paola Marzotto no ocultó su preocupación por esta situación y llamó a cuidar el medio ambiente para evitar los problemas que se registran en distintos puntos del globo terráqueo.

Se espera para las próximas horas que el ministerio de Medio Ambiente profundice las medidas adoptadas contra los responsables de las obras luego que se constatara que no se respetó la resolución del pasado 18 de marzo.

Inspección

Los hechos se remontan al 16 de marzo cuando a través de una carta el ministerio de Ambiente fue notificado de las obras . Ese día, funcionarios de la referida cartera ministerial de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos efectuaron una inspección en el lugar. Una nota publicada por Correo de Punta del Este informaba que la presencia de los funcionarios confirmó el hecho de que en el lugar se llevaban adelante obras de caminería y que el material empleado para esto era extraído del mismo terreno. Además, los técnicos ministeriales constataron que las obras invadieron el espejo de agua de la Laguna de José Ignacio.

La actuación constató que en el padrón donde fueron detectadas las obras se emplaza el complejo turístico y recreativo denominado “Estancia Vik” cuya titularidad corresponde a Bermik Sociedad Anónima.

En las actuaciones del16 de marzo, el área Evaluación de Impacto Ambiental indicó en su informe que los responsables del complejo no solicitaron la modificación de la autorización ambiental y que el relleno en el cuerpo de la laguna afecta un ecosistema que presenta una biodiversidad de alto interés de conservación, así como la zona del ecotono en la pradera baja.

Las actuaciones de los técnicos del ministerio pasaron a la órbita del ministro Adrián Peña quien resolvió suspender de forma inmediata las referidas obras y dar vista de las actuaciones a la empresa propietaria del bien a quien se le advirtió de que su actuación se encuentra pasible de ser sancionada por la contravención a las normas de protección del ambiente.