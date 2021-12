“A taste of Uruguay”, Mintur, Camtur y Copa Airlines organizaron actividades para promover el país en EE.UU.

Los eventos tuvieron lugar el 30 de noviembre y el 2 de diciembre en New York y Miami respectivamente

El Ministerio de Turismo, la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) y Copa Airlines realizaron dos workshops en los Estados Unidos buscando promover los atractivos y experiencias turísticas de Uruguay. Los eventos tuvieron lugar el 30 de noviembre, en The Farm SoHo, Nueva York y el 2 de diciembre en el DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay, en Miami, con el nombre “A Taste of Uruguay”.

“De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el período post-pandemia es para repensar y reinventar el Turismo. Con esa premisa elegimos los Estados unidos como destino pretemporada para estrenar el video institucional para 2022, Más que fútbol, además de presentar lo mejor del país a operadores, prensa, y cámaras de comercio con información, videos, y por supuesto, Tannat uruguayo”, informaron desde el Ministerio de Turismo.

Eventos

La delegación uruguaya fue integrada por Cecilia Tapia, encargada de Marketing del Ministerio de Turismo; Marina Cantera, presidente de la CAMTUR; Christian Rodríguez, gerente General de Copa Airlines en Uruguay; y los representantes de operadores turísticos Paola Perelli (LARES), Lucía Amestoy (Cynsa), Jimena Leone (COIT) y Omar Azcurra (Dcom Travel).

De los eventos participaron unas 70 personas en total entre medios de comunicación y operadores de turismo emisivo. “A Taste of Uruguay” contó con la colaboración de la cónsul General de Uruguay en Nueva York, Gabriela Ortigosa, la del cónsul General de Uruguay en Miami, Eduardo Bozout; y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El evento fue posible gracias a Copa Airlines y sus representantes Ana Monteiro, Alexis Guini, Marvin Santos, con la colaboración del encargado de Conferencias de DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay, Ricardo Bernasconi.