A todo gol Libertad lidera el Torneo Apertura de Liga Mayor

Lo sigue de muy cerca su rival de todas las horas San Carlos que no afloja, y Colón FC sigue sumando puntos para ser la gran revelación del certamen.

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Se disputaron cinco de los seis partidos de la séptima fecha del Torneo Apertura de Liga Mayor y Libertad, nuevo líder tras el fallo a su favor, ratificó con media docena de goles su excelente momento. Lo sigue de muy cerca su rival de todas las horas San Carlos que no afloja, y Colón FC sigue sumando puntos para ser la gran revelación del certamen. Repasemos todos los partidos de esta fecha que llegaron a jugarse.

LA TARDE SOÑADA

El equipo de Libertad desde hace unos días pasó al frente en la Tabla de Posiciones gracias al fallo favorable que le dio los puntos del partido ante Ituzaingó por la inhabilitación de un jugador en el cruce que perdió en la primera fecha. En esta fecha, la séptima, iniciaba el partido ante el colista Defensor con la tranquilidad de que tenía una renta de un punto por encima de los que lo secundan y en la cancha encontraron el gol en media docena de ocasiones, sin duda una tarde soñada para los dirigidos por el debutante entrenador Gabriel Alcoba. Los goles fueron convertidos por Facundo Suárez en dos oportunidades, Santiago Pérez, Matías Tavares, Agustín Giosa y Cheyene Durán.

Este triunfo confirma el gran momento del equipo que también sigue de largo en el Campeonato Nacional de Clubes del Interior y ahora lidera este Torneo Apertura con tan solo cuatro partidos por jugar.

NO HAY QUE AFLOJAR

Parece decir la gente de San Carlos que después de conseguir igualar en la cima de la Tabla de Posiciones a Punta del Este ve cómo, al día siguiente y gracias al fallo favorable, era superado por Libertad por una sola unidad. A pesar de esto el Decano Carolino salió a la cancha con todo y transformó el momento en uno favorable, al vencer con claridad como visitante a Peñarol Fernandino.

En el pasto sintético el juego atildado de San Carlos se convirtió en goleada por 4-0, los goles fueron convertidos por el delantero Emiliano Bernales, Cristian Páez, Martín Miraglia y el restante de Federico Tabeira.

Aún resta jugarse el Clásico ante Libertad y es por eso que este triunfo es tan importante para no perder pisada e ir por los 3 puntos cuando ese partido llegue. Esa es la consigna de San Carlos que no afloja buscando su objetivo.

LA REGULARIDAD COMO LEMA

Es histórica hasta el momento la Temporada de Colón FC que volvió a sumar otro triunfo en esta 7° Fecha al vencer como visitante a Peñarol de San Carlos por 2-1 en el Parque Quintín Cuadrado Cabrera.

Ha sido un Torneo Apertura impresionante para el delantero Luis Morales que nuevamente anotó para Colón FC, esta vez de penal. El otro gol del equipo vencedor fue de Jonathan Tejera, había iniciado ganando el aurinegro carolino por intermedio de Agustín Alfaro.

Lo que se dice un “Campañón” de Colón FC hasta el momento y ya se puede decir que no es una casualidad este nivel. Para muchos es sorpresa, pero viendo al equipo en cancha se nota el gran trabajo de Alejandro Rivero y su cuerpo técnico para explicar la muy buena Temporada de este equipo en lo que se va jugando de la Liga Mayor 2022.

UN PARTIDAZO QUE TUVO DE TODO SE LO LLEVÓ EL DECANO

En la cancha de Deportivo Kennedy se vio por primera vez en Primera un partido entre el locatario y el Decano Atlético Fernandino, en un partido que quedará para la Historia. Hubo muchas anotaciones y al final el equipo de Richard Pérez se llevó los 3 puntos al ganar 3-2 un encuentro parejo y muy cambiante en el score.

Los goles de Atlético Fernandino fueron anotados por Matías Pereira con dos conquistas y el restante mediante penal José Peña, mientras que para Deportivo Kennedy los goles fueron de Adrián “Melli” Pereira y Joy “Toco” Vicente.

Con esta victoria Atlético Fernandino sigue siendo uno de los protagonistas del Torneo Apertura y aunque tiene equipos por encima, ha tenido bastante regularidad con un equipo joven donde han priorizado el dar mucha participación a jugadores que son surgidos de las canteras de la institución.

EMPATE QUE LE SIRVE MÁS AL VISITANTE

En este tipo de torneos cortos siempre sumar algo es bueno, pero como está en este momento la Tabla de Posiciones el partido empatado 1-1 entre Central Molino y Artigas Juniors en el Parque Máximo Benito Moreno parece haber favorecido más al visitante ya que aún guarda un margen de puntos que por ahora le da cierta tranquilidad.

El marcador se movió en el minuto dos cuando Héctor Giménez anotó para Artigas Juniors, pero cuando moría el primer tiempo lo empató Agustín Pérez para el viejo “Molino” para delirio de su parcialidad.

LA VERDE SE LLEVÓ EL PARTIDO ATRASADO

Este miércoles 6 se jugó un partido atrasado de la 6ta Fecha entre Atlético Fernandino, jugando como local, e Ituzaingó en el cual los visitantes se llevaron el triunfo por 1-0. Era clave para ambos equipos sumar para no quedar tan relegados y finalmente los dirigidos por Andrés Mendoza se llevaron los puntos en la tarde invernal de la capital de nuestro departamento.

Un trámite cansino y de poco juego, muchas interrupciones y deliberados fallos de un lado como del otro en este partido que ponía frente a frente a dos equipos que buscaron imponer más la parte física que la técnica/táctica en el terreno de juego.

El gol que fue a la postre la única diferencia llegó al minuto 11 del primer tiempo mediante la pena máxima ejecutada con maestría por Martín Larrosa para Ituzaingó.

HECHOS BOCHORNOSOS

Es de poco agrado informar lo que sucedió posteriormente tras el partido de 3era Especial entre Atlético Fernandino e Ituzaingó. Cuando el partido había concluido con victoria 3-1 para Ituzaingó hubo una gresca generalizada en el terreno de juego entre jugadores de ambos equipos, así como también parciales que ingresaron a la cancha en lo que ya desde hace un tiempo atrás viene siendo bastante común en nuestros escenarios, seguramente esto traiga aparejada una sanción para los responsables de dicha situación y habrá que estar atentos a lo estipulado por el juez Silvio Rissoto en el formulario para conocer más sobre lo que suscitó esta gresca que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

EQUIPO PJ PTS LIBERTAD 7 19 SAN CARLOS 7 18 PUNTA DEL ESTE 6 15 COLÓN FC 7 15 ATLÉTICO FERNANDINO 7 13 ARTIGAS JUNIORS 7 10 ITUZAINGÓ 6 9 PEÑAROL SAN CARLOS 7 6 PEÑAROL FERNANDINO 7 4 CENTRAL MOLINO 7 4 DEPORTIVO KENNEDY 7 4 DEFENSOR 7 0

LO QUE SE VIENE:

ATRASADO 7ma Fecha:

Miércoles 13/7

ITUZAINGÓ vs PUNTA DEL ESTE

8va Fecha:

COLÓN FC vs ITUZAINGÓ

CENTRAL MOLINO vs PEÑAROL FERNANDINO

ATLÉTICO FERNANDINO vs PUNTA DEL ESTE

SAN CARLOS vs LIBERTAD

DEP.KENNEDY vs PEÑAROL (SAN CARLOS)

ARTIGAS JRS vs DEFENSOR