A través de avisos pagos insisten con Luis Eduardo Intendente

El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, no gana para disgustos. Dos domingos atrás un avión arrastró por el cielo de Maldonado y alrededores un cartel con la sugestiva frase: “Luis Eduardo Intendente”.

Lo vio una multitud porque, para empezar, los avisos aéreos se dan en el verano. O sea, el solo hecho de sentir el motor de la aeronave hizo que muchos volvieran su mirada hacia el origen del ruido. Y allí estaba el citado y ahora famoso cartel con la frase. Al otro día Pereira fue muy explícito: “No me veo como candidato ni como sucesor de Antía”.

La frase de Pereira sonó a estampida. Como si fuera un disparo al aire. Más allá de que en la misma nota aseguró que, llegado el momento, podía asumir su condición de candidato del sector liderado por el intendente Enrique Antía. Se asegura que el malestar de Pereira continuó algunos días más.

Espacio patrocinado

Hasta que llegó el domingo, cuando un diario montevideano publicó una entrevista paga de una página, al propio Luis Eduardo Pereira. Si bien esa nota tuvo escaso o nulo impacto, el tema acaparó la atención del programa “Primera Página” de este lunes de la emisora Fm Gente.

La entrevista, que tenía colgado el rótulo de “espacio patrocinado”, fue analizada a fondo en el citado programa. Una nota por lo menos rara porque, entre otras cosas, su autor sostuvo: “Antía adelantó que no va a ir por una nueva reelección como intendente de Maldonado en las próximas elecciones departamenales (Sic)”. Más allá del término mal escrito, todo el mundo sabe, hasta un alumno de escuela, que el jefe comunal no irá como candidato no por su propia voluntad. No será candidato porque la norma constitucional lo impide. El trascendido del lunes de la citada nota aseguran que generó otro profundo malestar en Luis Eduardo Pereira.

Demasiado para dos domingos. Un domingo el famoso cartel volador pago. Al domingo siguiente la entrevista presentada como “espacio patrocinado”. Mucho dinero repartido. Y con Pereira en llamas. Acá, por lo que se nota, hay auspiciantes deseosos de participar en la interna blanca aunque jugados a un candidato que asegura en primera persona que no fue consultado para semejante atención. Alguien quiere generar un gran alboroto en la interna blanca. Y eligió a Luis Eduardo Pereira como misil.