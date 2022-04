Abril llega con shows y torneos internacionales a Enjoy Punta del Este

El humorista argentino Dady Brieva, quien integró el legendario trío humorístico Los Midachi, brindará su espectáculo “Super Dady, el mago del tiempo”, en el que se presenta como un relator de situaciones, apelando a entrañables personajes, música, canciones, anécdotas y fundamentalmente el humor que lo caracteriza. El show será el domingo 10 de abril, a las 21:00 horas. Las entradas van desde los $ 835.

Además, el cantautor, arreglista, actor y presentador venezolano nacionalizado español Carlos Baute presentará en vivo sus últimas canciones y hará un recorrido por sus principales éxitos el jueves 14 de abril. Las entradas se pueden adquirir desde $ 1.550. Los ingresos para ambos shows están en venta en RedTickets y Red Pagos.



Enjoy Poker Tour

Por otra parte, Enjoy Punta del Este se prepara para realizar la segunda fecha del Enjoy Póker Tour. El torneo, que se realizará del miércoles 6 al miércoles 13 de abril, recibirá a cientos de jugadores de diferentes nacionalidades y todas las semanas, será posible sumarse a diferentes torneos de póker con importantes premios.

Además de disfrutar de sus habitaciones y amenidades, Enjoy tiene propuestas para extender las estadías y disfrutar más tiempo del casino y resort.

En las estadías de fines de semana o entre semana que incluyan los días lunes, Enjoy invita la noche del lunes. La promoción “Special Mondays” aplica para estadías de abril a junio.

El plan “Experiencia romántica” incluye hospedaje en una habitación remodelada, late check out (sujeto a disponibilidad), acceso a las instalaciones del SPA (piscinas interio-res y exteriores, jacuzzi, áreas de relax y sauna), acceso completo al gimnasio, ade-más de disponer de clases con instructores especializados.

Con el “Family plan”, los niños son invitados. La propuesta de Enjoy incluye hospedaje, desayuno, acceso al KidsClub y a sus respectivas actividades, así como al completo SPA y el gimnasio.

Todas las reservas son válidas para hasta dos adultos y dos niños. Para más de tres noches se aplica un 15% off. Por más información al respecto se puede llamar al 093 656 973.



Gastronomía

Cómo ya es un clásico, los restaurantes de Enjoy Punta del Este tienen propuestas durante toda la semana, y para abril traen propuestas exquisitas.

“All you can eat” es una invitación a comer sushi libre todos los lunes, a partir de las 20:30 horas, en Las Brisas. El valor es de USD 32 por persona e incluye salad bar, buf-fet de postres y copa de bienvenida.

Todos los jueves, a partir de las 20:30 horas, Las Brisas trae la propuesta “Noche de pizza y faina”. Por USD 28 por persona, incluye diversidad de pizzas, salad bar, buffet de postres y cerveza.

Todos los sábados de abril, a partir de las 20:30, llega a Las Brisas el “Festival espa-ñol”, un buffet temático con comidas típicas del país europeo por un costo de USD 48 por persona.

La “Hora del Té” se vive todos los días, en Las Brisas, de 17:00 a 20:00 horas. Su va-lor es de USD 16 por persona.



El jueves 14 de abril los chefs ejecutivos Magali O´neill y Guillermo Quintana harán la presentación de las cartas de invierno, en las que se incluyen nuevas propuestas gas-tronómicas en los respectivos restaurantes de Enjoy.

El domingo 17 de abril, a partir de las 13:00 horas, Las Brisas ofrecerá el “Brunch de Pascua”, que tendrá un valor de USD 45 por persona.

Por último, el viernes 29 y sábado 30 de abril, a partir de las 20:30 horas, el restaurant St. Tropez traerá la propuesta “Pasta y Basta”, en la que invita a disfrutar de la mejor pasta cortada a cuchillo en el restaurante gourmet de Enjoy por excelencia. El valor por persona será de USD 55.