Accidente en Ruta 104: pasajera del VW Nivus cree que el vehículo cambió de senda

El diario La Nación, en su edición de este lunes, publicó la transcripción de la declaración testimonial ante la Policía de una de las jóvenes que viajaban en el Volkswagen Nivus conducido por el único conductor sobreviviente, el ciudadano argentino Nicolás Rocca.

“No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda”, indicó Josefina Elissondo, una de las cinco personas que viajaban en el vehículo conducido por Rocca. El testimonio fue brindado al día siguiente del accidente que costó la vida a otras dos jóvenes y en el que resultaron con heridas de diversa consideración los restantes siete involucrados.

Elissondo admitió que en el momento del impacto frontal se quedó dormida por lo que no pudo precisar con exactitud lo que había pasado.

Estas fueron las respuestas de la joven a las preguntas formuladas por los policías actuantes.

Pregunta: “Narre de forma pormenorizada cómo ocurrió el accidente de tránsito en el cual usted fue partícipe en el día 04/01/2023, próximo a la hora 14″.

Respuesta: “Yo venía sentada en el auto, en la parte trasera y al medio. En el auto veníamos 5 personas; los masculinos delante y tres chicas atrás. Lo que recuerdo es que veníamos por la ruta 104 en dirección al mar. Yo venía prestando atención a la ruta y en un momento me distraje y cuando me di cuenta vi que venía un auto de enfrente a nosotros. No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda porque el volantazo lo dimos para la derecha y ahí yo me despierto en el auto sola con mi amiga y nos estaban sacando del auto particulares”.

Pregunta: Para que diga usted si desea agregar algo más a lo ya declarado

Respuesta: “Dejo asentado que yo no sé bien el recorrido que íbamos a hacer porque veníamos con GPS, pero seguro íbamos por la ruta 104 en dirección al Tesoro”.

Rocca

El estado público de esta versión disparó la reacción del abogado defensor del conductor, el abogado penalista Ignacio Durán.

“No voy a tolerar que se digan cosas que no están pasando y que pongan a Nicolás [Rocca] en un lugar que hoy no tiene, más cuando hay una tragedia”, sostuvo Durán en declaraciones al mismo medio argentino.

“Quiero que quede claro: lo único que hay es un informe preliminar que no tiene ningún valor de pericia”, precisó.

El informe preliminar tiene estas precisiones: 1) El auto marca VW Modelo Nivus matrícula argentina circulaba al sur; 2) El auto marca Ford modelo Ka circulaba por ruta nacional 104 en dirección al norte; 3) A través de las evidencias halladas en la escena del hecho, se determina la zona de colisión”, se resumió.

Cruce de abogados

Durán respondió a las afirmaciones del abogado Andrés Ojeda, quien representa a las familias de las dos jóvenes fallecidas en el accidente de la ruta 104. Ojeda también representa los intereses de la joven Melina Larraburu.

“Tampoco es como dijo [Andrés] Ojeda, que el fiscal [Sebastián Robles] tiene en claro que Nicolás [Rocca] invadió el carril, porque si así fuera ya hubiera solicitado una formalización del proceso penal, y solo pidió medidas de corte administrativo. A él [Nicolás Rocca] le rige el principio de inocencia y el fiscal está esperando las pericias del gabinete de accidentología vial”, indicó Ojeda

“Es un disparate decir que el fiscal tiene la convicción de que ya es responsable porque hubiera tomado otra decisión judicial a la que tomó”, añadió.

Durán adelantó que pedirá a la jueza penal de 4º turno, Ana María Guzmán, para que pida las explicaciones del caso sobre la cámara de 360º que estaba en el lugar y que en el momento del siniestro estaba fuera de servicio.

“Lo curioso es que todas las cámaras que estaban por las intersecciones y antes del impacto estaban en funcionamiento, y no se ve ni una maniobra indebida”, señaló Duran.

Por otra parte la Jefatura de Policía de Maldonado emitió este lunes el último reporte sobre el estado de salud de los involucrados.

La Sra. Camila Palacios y el Sr. Juan Centeno, ambos se encuentran ventilados y estables.

El Sr. Nicolás Rocca, está estable, cursando post operatorio.

La Sra. Josefina Elissondo fue dada de alta.

Asimismo, informó que se continúa la investigación para el esclarecimiento del hecho en coordinación con la Fiscalía de 1er Turno de Maldonado. Se ampliará con los siguientes reportes médicos.