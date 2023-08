Acelerador lineal en el hospital Alvariza estará en funcionamiento en unos siete meses

El senador Rodrigo Blas y los diputados Federico Casaretto, Germán Cardoso, Diego Echeverría y Sebastián Cal, anunciaron el martes, en una conferencia de prensa realizada en el parlamento, que habrá un llamado a licitación que permitirá poner en funcionamiento, dentro de unos 7 meses aproximadamente, un acelerador lineal en el Centro Oncológico del Hospital de San Carlos. De esta forma, el centro se transformará en regional porque abarcará, además de Maldonado, a los departamentos de Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo.

Blas abrió la conferencia recordando, por un lado, la polémica que se generó y por otro la necesidad respecto a poner en funcionamiento el Centro Oncológico del Este en San Carlos. “Hoy queremos comunicar, como bancada de la coalición de Maldonado, que tras reunirnos con ASSE se ha comprometido el inicio de un camino de licitación para poner en funcionamiento el acelerador lineal, en un proceso que suponemos de 6 o 7 meses para lograr finalmente que el centro, que ya está funcionando a full”, dijo Blás.

También recalcó que el tema “parte de una mentira: el Frente Amplio en Maldonado hizo una conferencia de prensa para decir que ese acelerador se había comprado el 2018 y no se había instalado. Eso no es así. Los aceleradores del 2018, y está toda la documentación a disposición, fueron comprados con el destino Pereira Rossell, con el destino INCA y con el destino Hospital de Tacuarembó. Allí se instalaron y uno de ellos se está terminando de instalar porque se compró la mitad, faltaban otras partes”.

Una mala y una buena

Blas sostuvo que comunicaban dos noticias, “una mala y es que el Frente Amplio mintió respecto a que ese acelerador había sido usurpado o robado a San Carlos y que no se instalaba y una noticia buena y es que finalmente en un breve lapso todo el este del país tendrá un Centro Oncológico completo funcionando”.

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal agregó que la del acelerador no era la “única buena noticia del día” ya que los legisladores mantuvieron una reunión en el Ministerio de Salud Pública con su titular, Karina Rando, y luego, en el encuentro con ASSE también se acordó que “se van a incorporar ambulancias que estábamos pidiendo para nuestro departamento, como es el caso del balneario Buenos Aires y de algunas otras zonas”. Agregó que además se van a mejorar servicios y están comenzando licitaciones para ampliar algunos centros de atención que ya están funcionando.

El nacionalista Federico Casaretto, en su condición de médico, fue el encargado de resaltar la importancia de contar con un acelerador lineal y la función que cumple. En ese sentido, remarcó en primer lugar que los centros oncológicos tienen “dos grandes vertientes” de tratamientos. Una es la quimioterapia, que está funcionando con alrededor de 1.200 pacientes en el año 2022 y 900 pacientes asistidos en función de “hospital de día” en la ciudad de San Carlos en lo que va del 2023.

La otra vertiente o mecanismo de tratamiento es la radioterapia y requiere otra tecnología y esta es el acelerador lineal, que es una tecnología específica de última generación. En San Carlos, agregó Casaretto, “y aquí quiero rescatar también la acción de las fuerzas vivas del grupo de amigos del hospital, se ha venido luchando e insistiendo” por acceder al acelerador y sostuvo que se le generó a la población “una falsa expectativa diciendo de que había uno y con destino concreto y no existía”.

“Hoy, esta bancada que llamamos Bancada Maldonado y que no ha funcionado solo en este Gobierno de coalición sino que también funcionaba cuando había otros gobiernos, viene logrando estos objetivos y haciendo que mucha gente de Rocha, de Minas, de Treinta y Tres y de Maldonado, por supuesto, no tenga que viajar varias veces en el mes 140 km de ida y 140 km de vuelta por un tratamiento, muchas veces en malas condiciones físicas, sino poder tener en un centro cercano como es la infraestructura del hospital Alvariza de San Carlos, un centro de esta naturaleza”.

La fuerza de tres partidos

La Bancada Maldonado de la Coalición también fue consultada sobre cómo lograron convencer de la necesidad de acelerar los tiempos para adquirir el acelerador ya que no estaba contemplado en el proyecto de rendición de cuentas originalmente remitido.

Blas aclaró que se trataba de un tema de convencimiento, sino de recursos económicos. “Nosotros fuimos teniendo que levantar la situación asistencial de salud pública en Maldonado durante todo este tiempo. Y la verdad que hemos logrado mucho dinero para mejorar Maldonado. Y una inversión como el acelerador es extraordinaria”, explicó.

Recalcó que “empujando con la fuerza de tres partidos políticos tirando hacia el mismo lado, más la fuerza de la comunidad de San Carlos, peleando, se han encontrado los recursos para poder llevar adelante el funcionamiento del acelerador”. Además recordó que no hay que olvidar que las inversiones que se han obtenido en este período para mejorar el hospital de Maldonado “han sido millonarias; desde un tomógrafo a la reforma edilicia, a sumar 60 funcionarios técnicos más” y agregó que “hay que considerar que hubo que poner ambulancias en La Capuera, que no había puertas de urgencia” lo que implicó una gran inversión de ASSE y Salud Pública en Maldonado desde la base.

Por otra parte, el diputado Cal hizo hincapié en que un acelerador lineal “no viene solo y tiene que venir acompañado de determinada infraestructura que hoy sí ya está realizado y que demuestra que no estuvo prevista la inversión del acelerador lineal” en el gobierno anterior. “Otras inversiones también muy importantes que van de la mano con el acelerador lineal que hoy ya están concluidas, como lo que es el búnker y toda la parte de infraestructura edilicia, que también son indispensables para que un acelerador lineal trabaje sin riesgo”.

El Senador Blas explicó, finalmente, que ya hay recursos propios de ASSE como para cubrir “y vamos a procurar aumentarlos en el proceso de la rendición de cuentas. Vale recordar que la inversión aproximada es de medio millón de dólares y el senador aclaró que “estamos esperando la cifra final para poder habilitar el proceso de licitación y funcionamiento por leasing”.

Punta News