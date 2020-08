Aclaran estafa a local de cobranzas céntrico

El juez penal de turno dispuso la condena de un hombre de iniciales H.A.L.G., de 60 años, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de receptación en reiteración real, con un delito de estafa, a la pena de quince meses de prisión, con descuento de la detención sufrida. En tanto, para Daniel Longino Quiroga Rodríguez de 53 años, poseedor de antecedentes penales, dispuso: condenase como autor penalmente responsable de un delito de receptación con la co – autoría de un delito de estafa, a la pena de quince meses de prisión, con descuento de la detención sufrida.

Días pasados se recibió una denuncia por parte del personal de un local de cobranzas ubicado en las calles 18 de Julio y 3 de febrero, donde un hombre había cometido una estafa con un cheque falso y se había llevado 2850 dólares americanos.

Según lo investigado por personal del Distrito II, los ahora condenados no serían ajenos al hecho, por lo que fue enterada la justicia competente que dispuso su detención.

El 29 de julio, personal del Centro de Comando Unificado, logró ubicar en la Ruta 39 el vehículo en que se desplazaban los requeridos. Hacia allí se dirigió un móvil policial que detuvo a los dos requeridos. Además, fue incautada documentación de empresas que ya no existen.