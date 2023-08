ADEOM se manifestó en la explanada de la IDM

Tal cual había anunciado, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se manifestó este martes en la explanada de la Intendencia reclamando el “incumplimiento a la Ley 18.508 de negociación colectiva del sector público”, por “accidentes de trabajo que están pasando todas las semanas” y por “los cargos de confianza que se incrementaron un 65 %” con amigos del intendente”, sostuvo el presidente del gremio Marcelo López. Durante la manifestación, la agrupación fue notificada de la prohibición de instalar una carpa en el lugar.

“Hace ya dos meses y medio que venimos en conflicto por violaciones flagrantes de esta administración”. “Al intendente no le gusta que nombremos al Partido Nacional, pero se lo vamos a nombrar porque son quienes están gobernando y son los responsables y se tienen que hacer cargo de las malas condiciones de trabajo y este clientelismo político que está dejando postergado al 80 % de los trabajadores municipales”, manifestó López en declaraciones difundidas por la emisora local FM Gente.

“Accidentes de trabajo que están pasando todas las semanas, como es el caso de un trabajador de Aseo Urbano que se prendió fuego hace una semana por las malas condiciones de trabajo, sin capacitación, sin uniforme”, denunció el gremialista.



“Capataz de estancia”

El dirigente gremial tildó de “lamentable” la conferencia de prensa brindada por el intendente el lunes en la que el jefe comunal acusó a ADEOM de estar haciendo política partidaria. “No nos asombra para nada los ataques queriendo amedrentarnos como el gran capataz de estancia que es”, sostuvo López.

“Vamos a difundir este conflicto y revelar las carencias. Y esa conferencia pobre y triste que dio el gabinete ayer donde no se le dice a la gente lo que está pasando”. “Los cargos de confianza se incrementaron un 65 %, 122 cargos de confianza amigos del intendente que nos cuesta a toda la población (…) En este quinquenio se van a gastar 36.322.000 dólares en amigotes, en cargos de confianza”. López hizo hincapié en que “1701 millones de pesos en acomodos le va a costar de lo que queda este 2023 a 2025”.

La carpa no

En el transcurso de la manifestación, efectivos policiales que llegaron al lugar notificaron a los gremialistas de la prohibición de armar una carpa en la explanada. “Ustedes se pueden quedar todo el tiempo que consideren pertinente, van a incurrir en desacato de la ley en el armado de la carpa”. “Estoy haciendo la notificación verbal, a posterior, si ustedes continúan se va a proceder con la notificación por escrito”, explicó uno de los agentes.

María José Sosa, abogada de Adeom, le respondió: “vamos a señalar que toda medida de movilización es legítima porque vivimos en un Estado de Derecho. Sin prejuicio de ello vamos a seguir manifestándonos de forma pacífica. Recibimos la notificación y de ninguna manera vamos a incurrir en desacato porque somos personas que nos ajustamos a la ley, pero remarcamos que la medida que se está llevando adelante es ilegítima”. “Se nos está coartando nuestras libertades sindicales y como sindicato vamos a tomar medidas. No hay ninguna normativa que prohíba que no se puede hacer una carpa sindical”, dijo la abogada a los medios presentes en el lugar.

En base a FM Gente