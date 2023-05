Administradores e inmobiliarios defenderán este martes el proyecto de ley que regula el mercado de alquileres

Apenas unas horas transcurridas desde la detención de los dos acusados de cometer el megarobo en el edificio Sea Forest, la administradora del edificio notificó a los propietarios del mismo que en ese lugar no podrán concretarse más alquileres por las plataformas digitales.

El masivo intento de robo ocurrió el jueves 18 de mayo pasado a partir del alquiler por tres noches, realizado por tres delincuentes mediante la aplicación Booking.

El relevamiento efectuado por el personal del edificio permitió establecer que al menos treinta apartamentos habían sufrido el cambio de cerradura, pero que todavía no habían sido robados.

“El jueves de noche, cuando estábamos con agentes de investigaciones de la policía (ellos vestidos de particular), personal del edificio y administración en recepción verificando las cámaras, volvieron los ladrones, quienes ingresaron por la puerta principal, saludando con un buenas noches y yendo directo hacia la unidad 403, sin darse cuenta del operativo y siendo atrapados inmediatamente, conducidos por la fuerza pública en móvil policial. Fue una jornada muy intensa pero muy productiva”; informó un comunicado interno del propio edificio al que tuvo acceso Correo de Punta del Este.

Recomendación

“La Policía recomendó que el edificio prohíba este tipo de alquileres ya que son los casos de moda que utilizan los ladrones. Aclararon que los ladrones utilizan cédulas falsas y autos robados para realizar las maniobras, o sea que este tema no se arregla pidiendo la documentación sino evitando alquilar. La única forma de prever es no alquilar por este medio, ya que son períodos muy cortos y coincide que hay muy poca ocupación”, agrega el informe.

“En consulta con la comisión de propietarios, de manera de evitar robos o cualquier hecho delictivo, se ha tomado la resolución de prohibir la realización de alquileres que utilicen estas plataformas en el edificio, haciendo plenamente responsable al propietario de los daños y perjuicios que se irroguen a los demás propietarios, residentes, funcionarios a toda persona afectada, bienes propios y comunes”, advierte la comunicación interna.

Reacciones

Hasta ahora nadie precisó si una comisión de propietarios puede o no puede imponer una prohibición a los dueños del complejo. Mientras tanto, la Cámara Inmobiliaria de Maldonado se sumó en las últimas horas en la carga contra las aplicaciones para tratar de fogonear el proyecto de ley que establece una férrea regulación al mercado de alquileres en el país. Para este mediodía está previsto un encuentro de trabajo del que se dice, incluso participará el subsecretario del ministerio de turismo, Remo Monzeglio. En el citado encuentro el jefe de policía de Maldonado Julio Pioli explicará a los presentes sobre las características de este tipo de maniobras.