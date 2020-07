En la última sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Maldonado se votaron las nuevas autoridades que estarán al frente del organismo. El presidente de la Junta pasó a ser el edil del Partido Nacional, Adolfo Varela, quien fue elegido por unanimidad. En entrevista con Correo de Punta del Este, Varela destacó que la elección se diera de esta manera, ya que hace cuatro presidencias que no se daba un voto unánime. “Se vieron varios mensajes. Sí hubo ediles que no entraron, pero el mensaje está en que pudieron haber entrado y votado a otra persona y no lo hicieron. Que no propusieran otro nombre ya es una señal” dijo.

Rescata que exista el consenso: “hay un apoyo de todos los partidos a conciencia y un compromiso de nuestra presidencia de generar un contrato de mayor responsabilidad con los ediles de todos los partidos. La unanimidad que se dio abre una ventana importante para poder generar diálogo y consenso” dijo.

Asuntos urgentes

Desde su nuevo rol en la Junta, los primeros temas que trabajará serán la obtención de una línea de crédito de 50 millones de dólares para la Intendencia y la efectiva realización del proyecto Fondo Coronavirus presentado por Rodrigo Blás, un crédito para el gobierno departamental que permita comprar canastas de alimentación, materiales de construcción y contratación de jornales. Dentro del presupuesto de crédito solicitado para la Intendencia se encuentra una propuesta presentada por representantes del Frente Amplio para obtener un dinero que se destine a alquileres de mujeres víctimas de violencia de género.

“El consenso va a ser importante, porque la situación atípica en la que estamos a todos nos desprende un poquito nuestra bandera política. Sabemos que necesitamos al Fondo Coronavirus que no es algo que vaya a tener un rédito político, es una necesidad que tenemos de que se vuelque dinero a Maldonado” comentó y agregó: “para pelear y discutir por bandera políticas hay otros temas. Por ejemplo, en el caso de Cristino, ahí sí hay cuestiones de banderas políticas. Pero para sobrellevar la emergencia escapan los colores políticos”.

Modernización de la Junta

Dentro de los proyectos que Varela desarrollará como presidente del organismo está la implementación de nuevas tecnologías de comunicación. La Junta tendrá redes sociales, una nueva página web y una plataforma para que los vecinos puedan plantear sus propuestas. La plataforma funcionará como la ventanilla de entrada, donde se podrán presentar diferentes planteos que se quieran atender. “Los vecinos van a poder hacer planteos, eso pasará a la Comisión Interna de la Junta, ahí se verá y se le dará curso al Plenario. Eso hoy no pasa, si un vecino no va a la ventanilla o habla con un edil no tiene esa posibilidad” explicó.

Sobre el desarrollo tecnológico de la Junta, Varela opinó que es necesario porque el organismo es “una caja de resonancia que tiene la ciudadanía”. El presidente del organismo agregó que a partir de la creación de redes sociales y el mejoramiento de la página web, se podrán comunicar mejor las acciones de la Junta y los ciudadanos podrán tener una mayor participación.

“Muchas veces se aprueban decretos y la gente no se entera. Además, la web y las redes sociales permiten un ida y vuelta y eso le da otra participación al ciudadano. La Junta no tiene redes sociales propias y eso se utiliza hoy para comunicar en cualquier oficina del gobierno. Es una herramienta que no tiene costo y que van a permitir que la gente opine, critique y proponga” explicó. Se planea que las redes sociales de la Junta estén disponibles en las próximas semanas de julio.

Udelar

Varela comentó que está trabajando en promover un convenio de cooperación legislativa con la Universidad de la República (Udelar) para que los estudiantes estén preparados para redactar decretos. “Me parece fundamental para que desde la Udelar se puedan formar a los ediles del futuro a la hora de redactar. Muchas veces pasa que un edil plantea en el plenario que hay que hacer un decreto de tal cosa, y eso va a la Comisión de Legislación, pero la Comisión recibe la palabra del edil, no un proyecto de decreto. Creo que así se puede mejorar la calidad legislativa” declaró.

Sobre su presidencia dijo que tendrá que tener un ritmo de trabajo de cuatro meses que dé resultados equivalentes a los de un año de trabajo. “Es un desafío, pero es algo que nos propusimos” concretó.

Los votados

Varela de 34 años es productor agropecuario, fue presidente de la Juventud del Partido Nacional de Maldonado y electo tres veces edil, siendo elegido en el 2005 con 19 años el edil más joven del país. En la sesión extraordinaria de este miércoles también fueron votadas como primera vicepresidencia la edil Stephanie Braga, segunda vicepre-sidencia el edil José Luis Sánchez, ambos del Partido Nacional; y la tercera por la edil del Partido Colorado Susana de Armas.