Agenda anual de remates tendrá este jueves uno de sus puntos altos con el remate de particular casa en José Ignacio

La agenda de remates del año en curso tendrá en la jornada de este jueves 1 de setiembre uno de sus puntos altos con el remate de una casa de particulares características de José Ignacio.

A las 14:30 horas, el martillero Alfredo Ramos Mastalli pondrá a la venta en judicial subasta el bien inmueble construido sobre el camino Saiz Martínez en el ingreso al balneario de José Ignacio a la altura de la calle del Marinero.

La vivienda se encuentra 200 metros al sur de la ruta 10 en un predio que tiene 1000 metros cuadrados de superficie y fue construida hace menos de cinco años. y Alcanza los 406 metros cuadrados de superficie desarrollados en tres plantas.

El subsuelo está compuesto por tres garajes, un dormitorio y un baño, ambos de servicio, bodega, espacio multiuso, lavadero, sala de máquinas y un patio inglés.

En la planta baja se encuentra el ascensor, hall de recepción, cocina con comedor integrado, baño social, dos dormitorios en suite cada uno con su respectivo vestidor, estufa a leña y al lado, el parrillero en el jardín.

En el primer piso se encuentran el escritorio/biblioteca, sala de juegos, living con estufa a leña, un baño social y la correspondiente terraza. La azotea cuenta con un roof top con césped sintético.

Deudor

El remate fue resuelto por el juzgado letrado de San Carlos de 1º turno por decreto del 17 de junio de este año en el expediente caratulado “REBUFELLO VILAS CARLOSC/GARCIA RUBIO CARLOSEJECUCION DE HIPOTECA EN VIA DE APREMIO” IUE 503-538/2019”. El deudor mantiene un pasivo superior a los 600 mil dólares con el actor del juicio. “Atento a lo informado por la Oficina Actuaria, adviértase por el MARTILLERO en el momento de la almoneda, que la caracterización urbana del bien objeto del remate vence el día 28/11/2022, siendo de cargo del mejor postor su regularización a los efectos de la inscripción de la compra venta Judicial.

Asimismo, exonérase del pago de seña y precio del mismo al ejecutante en caso de resultar ser el mejor postor, en cuanto este no excediere el monto de su crédito más un 20% correspondiente a las costas y costos de la ejecución, siempre que no existan acreedores prioritarios”, señala un decreto del pasado 28 de agosto resuelto por el magistrado a cargo de la citada sede carolina