Agenda cultural de otoño: música en vivo & milongas

Julieta Troielli – @azarero

Les compartimos algunas de propuestas de shows con música en vivo en distintos lugares y las clásicas milongas del otoño. Que los primeros fríos no te tiren para atrás, el fin de semana está lleno de planes culturales. ¿Ya sabés qué vas hacer? Acá les dejamos algunas opciones de salidas imperdibles.

Viviana Ruiz en el Ciclo Multiplicando Música

Si andás con ganas de escuchar buena música y asomarte al universo de una cantautora local, este sábado 22 de abril se presenta Viviana Ruiz —Voz, guitarra y samplers—en la Casa de la Cultura de Maldonado. El show es en el marco del Ciclo Multiplicando Música en su 6ta edición. En 2012 inicia el Ciclo Multiplicando Música en la Casa de la Cultura de Maldonado, con entrada libre, iniciativa que fue bien recibida por la Intendencia de Maldonado, con el objetivo de difundir la música autoral y diversos géneros musicales, fomentando la integración cultural y el acceso gratuito a la cultura. Esta sexta nueva edición 2023, reúne también a CREADORAS para difundir el trabajo de mujeres músicas de distintas generaciones: Viviana Ruiz, Colomba Biasco y la presencia estelar de Estela Magnone, referente de la música popular uruguaya. Rafael Pérez del Puerto esquina Sarandí.

Música francesa con Virginia Berro

Este viernes 21 de abril a las 20.30 hs, la Casa de la Cultura recibe a Virginia Berro que presentará temas clásicos franceses acompañada por los músicos: Mario Hernández y Julio César Arostegui.La reconocida cantante es una solista uruguaya que ha realizado presentaciones a nivel internacional en países como España, Francia, Japón, y Holanda.En Uruguay también participa como solista de grandes orquestas, entre ellas, las dirigidas por los maestros Julio Frade, Panchito Nolé, Memphis Jazz Band, Mario Gutiérrez y Leslie Muñiz.La entrada al show es gratuita.

Calle Rafael Pérez del Puerto esquina Sarandí



Cami Ferrari en La Curandería

Este sábado 22 de abril a las 21 hs, tenemos un show super recomendado: Cami Ferrari dará un show en La Curandería. Poética, sensible y de otro planeta, Camila Ferrari es una cantante y compositora montevideana que si aún no conocés, no podés perderte. La Curandería es un lugar soñado atendido por sus dueños. Comida fresca, casera con opción vegetariana y gluten free. Imperdibles: las quesadillas de tapioca con vegetales asados y las empanaditas de bondiola braseada. Amplio patio con deck de madera, huerta y fogón.

Román Guerra 638. T: (00598) 4226-3121.

IG: lacuranderia.uy



Cachengue tempranero en Primitivo en Piriápolis

Tenés ganas de tirar unos pasitos este finde, Primitivo, en Piríapolis creo los viernes de Cachengue Tempranero para vos. Primitivo es un espacio de arte y gastronomía con una interesantísima grilla de propupuestas artísticas, ambiente bohemio y relajado, y comida super saludable. De 19 a 00 hs hay 2×1 en Fernet y música de la mano de DJ Distra.

Uruguay esq. Ayacucho, Piriápolis.

IG: primitivo.uy



La Mari y el Ric en el Mercadillo de Sauce

Un planazo de sábado es ir a pasear al Mercadillo de Sauce. Comidas caseras, cerveza artesanal, paseo de artesanos, opciones veganas y música en vivo. Este sábado 22 de abril se presentan desde México, La Mari y el Ric. Con algunas canciones nacionales: Drexler, el Príncipe, Cabrera, hilvanadas en un cuento que va entrelazándolas durante el show. Ellos lo presentan como un viaje imaginario por el Uruguay, por su historia y sus costumbres. La duración es de una hora y quince, aprox. Es realizado con guitarra clásica, voces y percusión de cajón y bongos.

C.Juan Díaz de Solís 1069, Sauce de Portezuelo.

Ig: mercadillodesauce.



Agenda Milonguera

Tanto si vivís en Punta del Este o estás de paso y te querés asomar al universo del 2×4, acá te dejamos algunas opciones:

Para los que andan por Piriápolis, hay un interesantísimo ciclo de prácticas en un espacio hermoso cedido por el Argentino Hotel llamado La Fontana, que cuenta con estacionamiento. Todos los viernes a las 19 hs hay una pequeña clase introductoria, más bien dirigida a gente nueva y luego se abre el espacio a la práctica tempranera. Se puede llevar lo que se quiera consumir y compartir, incluya su vaso/copita en el bolsito. Organiza Lucía Navarro @luchi_navarro.tango

Armenia 4094, Piriápolis.

Y para cerrar el finde milongueando, todos los domingos está la Milonga “A Oscuras” facilitada por Siente El Tango (Mauricio Gambetta y Eglis Prado) desde las 20.30 hs, en el Criterio Coffe Bar, en La Plaza de los Artesanos.

Info: 094012697

IG: sienteeltango / criteriocoffebar

Gorlero y Calle 25, Península de Punta del Este.

Para seguir la agenda milonguera semanal recomendamos seguir la cuenta de Instagram @tangoenmaldonado y @sienteeltangorevista.