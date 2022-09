Agenda cultural: jazz, tango y una interesantísima muestra de arte

Por Julieta Troielli

@azarero

La agenda cultural de este mes tiene como protagonistas a tres mujeres talentosas, artistas de diferentes disciplinas y países. Durante los próximos días, dos cantantes y una artista plástica desplegarán su fuerza y sensibilidad a través de tangos, clásicos de jazz y tintas sobre lienzos.

Como todos los viernes, desde esta agenda cultural, alentamos regalarse “un momento de arte” el fin de semana (o durante la semana). Porque la música, el baile, la pintura pueden ser una buena forma de volver a conectar con nuestras emociones, frenar la cabeza por un rato y recuperar la capacidad de sorpresa que teníamos cuando éramos niños.

Además, Maldonado tiene una exquisita variedad de planes culturales con un lindo flujo de artistas locales y extranjeros. En este caso seleccionamos 3 propuestas, con algo en común: son llevadas adelante por mujeres apasionadas, creativas y conmovedoras.

Una exhibición sobre las huellas de la vida

Este viernes 2 de setiembre a las 19 hs se inagura “Apertura y persistencia”, una instalación artística conformada por decenas de huellas de cicatrices sobre telas unidas entre sí con hilos. Esta interesantísima muestra pertenece a la artista mexicana Olga Guerra, y tendrá lugar en la Casa de La Cultura de Maldonado.

“Para generar las huellas de las cicatrices acudí a la monocopia, una técnica de grabado con copia única”, explica Guerra, y agrega: “repasé con pincel mis cicatrices y las de otras personas, las estampé sobre tela, cosí sus bordes y así formé un gran desgarro que se contiene en unas cuentas puntadas.”

Olga Guerra nació en ciudad Juárez, méxico en 1990, y actualmente vive en el El Pinar, Canelones. Estudió Artes Visuales y fue diplomada en “acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones de los derechos humanos”. Quizás este cruce de caminos en su formación sumado su paso por varios espacios de pensamiento filosófico en Uruguay, dieron origen a esta muestra conceptual que indaga en la idea de la piel como un espacio que “comunica continuamente una memoria de los actos que inciden en el cuerpo”.

Cuenta la artista que uno de los disparadores de la obra fue la búsqueda de “contacto”. Durante su proceso creativo, entró en contacto con infinitas personas de un modo muy íntimo y con las historias de sus cuerpos: “rasponcitos, vacunas, quemaduras, erupciones cutáneas, picaduras de hormiga, cesáreas, extracción de tumores cancerígenos, caídas con fracturas de huesos, accidentes de carretera, autodefensa, autoflagelaciones, intentos de asesinato, torturas y un bombardeo, cuyas esquirlas permanecen contenidas en un cuerpo como testimonio de vida.”

“Apertura y persistencia” nos invita a pensar la cicatriz como una metáfora de la propia existencia. De alguna forma, todos tenemos cicatrices, es decir, huellas vitales que demuestran como dice Olga Guerra, “la persistencia de la vida”.

Calle Rafael Pérez del Puerto

esquina Sarandí, Maldonado.



Movida milonguera y gira de Xime Giménez

La agenda milonguera de este mes viene cargadísima de planes imperdibles, por lo que vamos a anticipar con tiempo algunas fechas, ¡así podés ir agendándolas! Hay para todos los gustos: superclases, milongas, shows. Pero la novedad es la visita de la reconocida cantante de tango argentina Ximena Giménez.

Para arrancar, dos clásicos milongueros: como todos los sábados, este 3 de setiembre se baila en La Percanta. A las 20.30 hs arranca la superclase a cargo de Ezequiel Farfaro y después, milonga a las 21.30 hs. Con modalidad a la gorra y “lluvia de bebidas”. Para más info y dirección, escribir al 091 793 330. Y el lunes 5 de setiembre vuelven las clases de tango a las 20 hs en el familiar Villa Franca Tango Club, de la mano de Rodrigo de León. Un lugar ideal para dar los primeros pasos, conocer gente y conectar con el baile.

Rep. Dominicana

esquina Nicaragua.

T: 098 374 334.

Si amás el tango, ya sea porque te gusta bailarlo o escucharlo, no podés perderte la gira de “Xime” Giménez por Maldonado y alrededores. La cantante llega por segunda vez al Uruguay y trae un repertorio variado e irresistible. Te adelantamos algo de su repertorio: “D’arienzo, Homero Manzi, Piana, Castillo, Canaro, Aieta; clásicos como “Nada más”, “Fuimos”, “Alma en pena”, “Oigo tu voz” y algún Piazzolla como “Siempre se vuelve a bsas” o “Balada para mi muerte”, pasando por algunos más románticos como “En esta noche luna” o “Mariposita”. Y como frutilla del postre, nos contó que también hará tandas homenaje como por ejemplo a Nina Miranda, cantante uruguaya a la que admira muchísimo.

La voz de la famosa orquesta “Romántica Milonguera”, Xime Giménez cuenta que cruza el río junto a su compañero, Seba Fernández, que es bailarín y dará clases y exhibición junto a Evelyn Rivera, una destacada bailarina local.

La gira comienza el miércoles 7 de septiembre, y la cita es en el Salón Comunal Punta Negra, donde como todos los miércoles, hay noche de tango. En esta oportunidad, habrá clase con Sebas Fernández a las 20 hs y 21.30 hs canta Xime Giménez.

El jueves 8 a las 20 hs en Cornelio.Co hay una muy linda clase facilitada por Eglis Prado & Mauricio Gambetta, seguido de milonga a las 21 hs. La velada estará acompañada del show en vivo de Giménez y la exhibición de Evelyn Ribera y Seba Fernández.

El cierre será una fecha muy interesante que fusiona el tango y música electrónica, el domingo 11 de setiembre en Babu Maldonado, donde la voz de Xime Giménez danzará en las atmósferas musicales del genial Roque Bellini. El show se llama “electro tango”, y además de la presentación de Giménez y Bellini, habrá una clase 19 hs con Evelyn Ribera y Seba Fernández, y milonga musicalizada por mítico Dj milonguero, “Cabe”, Rodrigo de León.

Info y reservas 092272869.

Tributo a una de las voces más emblemáticas del jazz

Cómo ves pasar la noche del viernes en un sótano newyorkino, con una copa de vino en la mano, escuchando clásicos de jazz como Summertime, Fly me to de moon, Over The Rainbow… Si esto ya te convenció, sumale un detalle: estas perlas del jazz suenan en la voz exquisita de Macarena Robledo, cantante y compositora argentina radicada en Uruguay, que cantó en los bares de todo el mundo.

Macarena Robledo es magnética, escucharla cantar es una experiencia difícil de poner en palabras, algo así como una pintora, alguien que dibuja con la voz logrando una infinita variedad de matices musicales y emotivos. Y si bien se luce en otros géneros musicales como la canción rioplatense, el jazz le calza como anillo al dedo.

Esta fantástica propuesta de “33·Bar Local” busca recrear los superclásicos del jazz que Ella Fitzgerald inmortalizó para que la noche del viernes sea un viaje en el tiempo. Acompañan a Robledo el dreamteam del jazz local, Ian Elizondo en contrabajo, Dani Lacuesta en guitarra y Damián Taveira en batería. Show de altísimo nivel, pero sobre todo lleno de emoción.

Nada mejor que cerrar la semana disfrutando de buena música en un lugar que parece de película. Pero la noche en “33” no termina ahí, al jazz le sigue un set de música electrónica, con Damo Santosh en bandejas.

Ruta 10 esq. Punta del Este,

Manantiales.

T: 093 364-418.

IG: 33_local