Agenda Cultural: libros, ferias & tambores

Julieta Troielli @azarero

Hay una canción de The Smiths que habla de salir de noche, de ver gente, ver las luces, de ir a “donde está la vida”. La letra dice “take me out tonight” que significa “sacame a pasear esta noche”, pero si vamos un poco más allá del sentido literal, podría leerse como “sacame afuera”, afuera de mí, de mi rutina, de mi cabeza, de mi mundo.

En español, el nombre del tema sería algo así como “Hay una luz que nunca se apaga” y algo así también sucede con los planes culturales los fines de semana: nunca se apagan, siempre se enciende una cosa nueva para descubrir. No solamente las opciones nocturnas —que por supuesto tienen su luz, su encanto—, sino que también hay lindas propuestas para salir de día.

Como repetimos siempre en esta agenda cultural, regalarse un momento de conexión con el arte y la cultura inspira y nos vuelve más humanos. Si todavía no tenés planes para este viernes, sábado o domingo, acá te dejamos un popurrí de eventos.



La noche de las librerías: Rizoma, 3 Musas & El Virrey

Para los amantes de los libros este viernes está La Noche de las Librerías, una hermosa oportunidad para salir a chusmear contratapas y elegir la lectura del verano. Además, habrá charlas, proyecciones y música en vivo para disfrutar. En “3 Musas”, en Las Grutas, hay actividades desde las 19.30 hs, que pueden consultarse en su cuenta de Instagram (@tresmusasdesign). Calle El Criticón esq. Francisco Antonio Aime.

En Librería Rizoma, en La Juanita, la propuesta comienza a las 20 hs, con recomendación literaria, gastronomía y una intervención musical a cargo de Manu Ojeda & Ian Elizondo. Calle Los Lobos esq. República Argentina. Por último, si andás por la península, no podés dejar de pasar por Librería el Virrey, donde se hará un homenaje al escritor Alfredo Fressia con charla, proyección, lectura y cierre con la banda Swing Dealers. Recomendamos consultar la programación en @libreriavirreypuntadeleste. Calle 30 Las Focas y Gorlero.

Ottonello, Carpossi & Correa + Vale Volpe en “33 · Bar Local”

Este viernes 18 de noviembre a las 22hs, “33 · Bar Local” en Manantiales, recibe a Mateo Ottonello, Patricio Carpossi y Nacho Correa en el Lado A de la noche. Qué decir de los toques de “33 · Bar Local” más que son puro deleite para los oídos. No solo la curaduría musical es exquisita, sino la experiencia de escuchar deliciosos conciertos en un sótano con piso de madera, una ambientación de película y buena coctelería. Pero como los viejos discos de pasta, la noche en este bar oculto tiene Lado B: después del jazz, la electrónica se instala como una nube y es imposible no bailar con Vale Volpe en las bandejas. Ideal para ir solo/a, con pareja o amigos.

Ruta 10 esq. Punta del Este

Manantiales.

T: 093 364-418.

IG: 33_local



Feria americana en Atelier Villa Franca

Una buena excursión cultural es ir a la feria americana en el encantador Atelier Villa Franca, en Maldonado. Este sábado 19 de noviembre, de 11 a 17 hs, habrá una variedad de objetos interesantes para vichar. Second hand y second home vintage, ropa, libros, vinilos y más.

Si todavía no conocés Atelier Villa Franca, te recomendamos darte una vuelta por este multiespacio, que lunes y martes funciona como “templo” del tango, y que también tiene un hermoso lugar dedicado a dar talleres de costura y diseño textil.

Calle República Dominicana y Nicaragua

Maldonado.

Sunset de primavera en El Tesoro

Si buscás un plan para bailar y dejarlo todo en la pista, el Sunset de Primavera el sábado 19 desde las 19 hs, es ideal. Organizado por Los guardianes del Groove, este evento cuenta con dos DJs — Raca & Feex— expertos en poner a la gente a bailar. El aforo es limitado por lo que recomendamos sacar tus anticipadas al 092 60 24 95.

Feria Dominguera en Pueblo Narakan

La aldea de Pueblo Narakan organiza una colorida feria dominguera este 20 de noviembre de 11 a 19hs. Con una gran variedad de diseñadores independientes, artesanías, cuadros, cosmética natural y accesorios. Buena opción si querés un plan familiar de paseo por la península.

Juan Díaz de Solís 676

Punta del Este.

Reservas al Ig @pueblonarakan o al 099285259.

Encuentro de Tambores en La Bota

La Bota Candombe invita al 3er encuentro de bateas y comparsas este domingo 20 de noviembre a las 13 hs en la plaza “Los Lobitos” de El Chorro. Tocarán cuerdas de diferentes lugares y será un lindo evento para pasar en familia. Recomendamos aprontar el mate y buscar algo rico para comer en ReJennytos Bakery & Cafe (El Chiripá, entre Tiburones y El Cinto), una pequeña panadería del barrio del Chorro, super económica y coqueta, que tiene delicias dulces, ideal para llevar.