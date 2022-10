Agenda cultural: magia, tango, una fiesta de disfraces y música en vivo

Si algo no le falta a la movida cultural de Punta del Este y alrededores es diversidad. Acá hay planes para todos los gustos: un show de humor y magia bien familiar; dos toques de tango para deleitarse los oídos; una fiesta de Halloween a puro baile; un tributo al “Príncipe” Pena íntimo y emocionante; y como frutilla del postre, el show de Martín Buscaglia, un viaje al planeta de la música, el juego y la poesía.

Hay una canción muy bonita de Martín Buscaglia que habla de la belleza de hacer planes. De esa suerte de alegría que sentimos cuando nos damos cuenta de todas esas cosas que podemos hacer, que tenemos a nuestro alcance. Y sobre todo, de las pequeñas cosas que podemos compartir con alguien más.

“Mil Cosas” se llama la canción. Y no solo habla de la belleza de hacer pequeñas actividades –leer un libro, viajar, hacer música–, sino también de la dicha que nos produce planearlas. Como si esa actividad, que tanto deseamos, ya estuviera sucediendo en el momento en el que empezamos a imaginarla.

La canción de Buscaglia dice: “Hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer / hay tantos libros que releer, canciones para componer / tantos lugares que recorrer, toda una vida para aprender (…) porque entendí que es contigo que empiezo a emprender mil cosas, mujer…”

Hay algo especial en ese instante en el que uno se dispone a imaginar, a “hacerse la película”, a soñar y diseñar un breve momento de felicidad compartida. ¿Y si vamos al cine?, ¿saco entradas para el teatro?, ¿vamos a tomar una cerveza y escuchar música en vivo?. Ahí, en ese segundo, después de hacernos estas preguntas, aparece una imagen en nuestra mente. Es rápido. Una sensación, ganas, deseo, quizás algún recuerdo de algo parecido. Sí, vayamos al cine, contestamos, paladeando el sabor del pop, la textura de la butaca o el silencio en la sala, cuando se apagan todas las luces. Ahí, cuando empezamos a planear las cosas, es que las cosas empiezan a suceder.

La palabra “emprender” está hecha de dos partecitas: “ir hacia adentro” y “atrapar”. Así que por más que usemos esta palabra para hablar de planes “externos”, “de cosas que están afuera nuestro”, hay algo que atrapamos, que encontramos en nuestro interior cuando hacemos planes. Y quizás más aún cuando hacemos planes culturales.

De ahí el espíritu y la misión de esta agenda de eventos artísticos: ser un popurrí de opciones para que nunca se acaben las oportunidades de hacer, como dice Buscaglia, mil cosas.

Sábado de Jazz & Tango en La Curandería

Este fin de semana La Curandería, en Maldonado, trae dos propuestas musicales interesantes para arrancar a cerrar el mes de octubre. Si tenés ganas de pasar un sábado diferente, los mediodías de Jazz en la “Cura”, son un clásico que no falla. Mesita en el patio, un delicioso menú con comida fresca, casera con opción vegetariana y gluten free, y como broche de oro, Manu Ojeda, Dami Taveira y Ian Elizondo envolviendo las mesas con música y emoción. Y por la noche, a las 21 hs, se presenta Montevideo Dúo Tango, integrado por Juana Mauri en bandoneón y Nacho Mendiverry en viola, que traen todo el tango y el arrabal. Show imperdible lleno de virtuosismo, pasión y nostalgia. Reservá, no te quedés sin mesa. Cubierto artístico voluntario.

Román Guerra 638.

T: 42 263121.

IG: lacuranderia.uy

Tributo al Príncipe y Martín Buscaglia en Pueblo Narakan

Nuevas imágenes abren nuevos sabores. Nuevos sabores abren nuevos aromas. Nuevos aromas abren otra escucha. Este es el lema y el espíritu de Pueblo Narakan, en cuya cervecería Gourmet este viernes y sábado habrá dos shows que se las traen. El viernes 28 de octubre a las 21 hs, abre el escenario “Para ver las estrellas”, un hermoso homenaje al mítico músico uruguayo Gustavo “El Príncipe” Pena, llevado adelante por Manu Ojeda y Nadina Mauri. Esta dupla sensible interpretará con belleza y picardía una cuidadosa selección del vasto repertorio del gran cantautor uruguayo. Programa ideal para los amantes del Príncipe y de la canción uruguaya. Y para aquellos que todavía no llegaron a sus canciones, este tributo es una buena manera de conocer a este poeta del sonido y la palabra.

Por otra parte, el sábado 29, a las 21 hs, Pueblo Narakan recibe al genial Martín Buscaglia, artista difícil de describir por su lúdica y especial manera de hacer música y poesía sobre el escenario. Buscaglia tiene la delicadeza de un artesano y la desfachatez de un niño. Sus shows son encuentros, citas mágicas, viajes. Si nunca lo escuchaste en vivo, no te pierdas esta oportunidad.

Juan Díaz de Solís 676, Punta del Este.

Reservas al

Ig @pueblonarakan o al 099285259.

Magia y humor en el Centro Cultural Kavlin

El viernes 28 de octubre a las 19.30 hs, el ciclo Reencuentros de Café del Centro Cultural Kavlin presenta “Close Up!”, un espectáculo de magia y humor con entrada libre –solo por reservas al 095 919092–, para toda la familia. Gran plan para compartir un rato de risas y sorpresas de la mano de artistas locales.

Calderón de la Barca entre Shakespeare y Br. Artigas, Punta del Este.

T: 42 253866 / 095 919 092.

IG: kavlincentrocultural

Fiesta de Halloween en Casa Pájaro

Si andás con ganas de tirar unos pasitos de baile, este es tu evento. Casa Pájaro Atelier & Bar festeja Halloween este viernes 28 de octubre con dos djs que te harán bailar o bailar: Dj. Nikko y Dj. XCruz. “Si estás disfrazado tenés descuento en todo” es el lema del lugar. La noche comienza a las 21 hs con la proyección de unos videos y las clásicas pizzas de la casa, y después arranca el baile “hasta que se vaya el último”. Recomendamos Casa Pájaro si querés pasar una noche ecléctica y divertida, en un espacio cálido, atendido por Adrián, su dueño.

Calle 14, a metros de la Ruta 10, Balneario Buenos Aires.

IG: casapajaroatelierybar

Exquisito concierto de guitarras en la Casa de Cultura

El viernes 28 de octubre a las 20 hs hay un concierto de lujo en el teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Noche de guitarras, noche de música clásica y tango. Para deleitarse los oídos, cerrar los ojos y viajar con cada canción. Pasarán por el escenario tres proyectos. Dúo Martínez-Lacuesta (Maldonado) tocará tangos de Javier Martínez y clásicos del repertorio tanguero; el Conjunto de Guitarras (Montevideo) de la Facultad de Artes tocará música clásica, obra y arreglos de compositores/arregladores latinoamericanos; y E’UM Cuarteto (Montevideo) tocará tango, con arreglos de clásicos. La entrada es libre y gratuita, por lo que no hay excusas para no ir a esta noche tan especial.

Rafael Pérez del Puerto esquina Sarandí.

Festival Música de la Tierra (Para ir agendando)

En esta agenda nos gusta anticiparnos a los eventos culturales imperdibles de Punta del Este y alrededores, ¡y este es uno de ellos! El 12 y 13 de noviembre el Festival “Música de la Tierra” celebra sus 12 años en la Fundación y Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) en Manantiales. Esta hermosa propuesta conjuga arte, naturaleza y creatividad, valores que nos ensamblan y guían como comunidad.

Dos días llenos de actividades imperdibles: música en vivo de altísimo nivel, espectáculos para niños, y talleres de arte y sustentabilidad para toda la familia.

¡La entrada es libre y gratuita! ¡Agendate ya la fecha y organizate para vivirlo junto a las personas que más querés!

Ruta 104 Km 4,5.

https://www.musicadelatierra.org

IG: musicadelatierra