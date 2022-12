Agenda Navideña: cuatro planes culturales para cerrar el año

Julieta Troielli @azarero

Ana Inés Alonsopérez en La Curandería



Atendido por sus dueños, Lucía, Josefina y Agustín, La Curandería es una parada obligada si estás por Maldonado. Alegre y cultural, este restó & espacio de arte es un refugio de comida fresca, casera con opción vegetariana y gluten free. El nombre está inspirado en la idea que hay platos que curan el alma y espectáculos artísticos que alimentan el corazón. La música aparece como elemento fundamental en la puesta en escena de este espacio y los espectáculos culturales son parte importante la grilla de actividades. Este viernes 23 de diciembre a las 21 hs el escenario es de Ana Inés Alonsopérez, artista amiga de la casa, que presentará sus canciones. Para acompañar la música, recomendamos probar las quesadillas de tapioca con vegetales asados, especialidad de la cocina. La Curandería es el encuentro de comida, música y comunidad. Sábado 30 de Julio, 21 h.

Román Guerra 638.

T: 42 263121

IG: lacuranderia.uy





Fernando Cabrera en Pueblo Narakan

La cervecería de Pueblo Narakan tiene un toque de lujo este viernes, llega de Montevideo Fernando Cabrera para dar un show íntimo y emocionante. Creador de canciones como “El Tiempo Está Después”, “Dulzura Distante”, “Por Ejemplo”, “Méritos y Merecimientos”, “Viveza” y “Te Abracé en la Noche” su obra es versionada por un arco que va desde el nuevo folklore y una generación que busca redefinir las estructuras del rock, hasta la música electrónica y la maquinaria rítmica de una orquesta de tango. En sus canciones aborda temáticas vinculadas a la libertad, al amor, a la familia, a la religión y hasta al trabajo de músico. “Yo me juego entero en cada canción” dice Cabrera. Así de Simple, como el título de su último disco. Y continúa “…trato de hacer con cada canción una pequeña obrita que se sostenga por sí misma, que le deje algo al oyente, que haya estímulos tanto musicales como letrísticos, que la gente -en el mejor de los casos- se la pueda adueñar, y hacerla propia y llevarla consigo en su memoria a todas partes. No hay nada más sencillo que eso. No precisás ningún transporte, ninguna carretilla ni nada: la canción la llevás en el recuerdo”. Cabrera se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más singulares de los últimos tiempos. “Haría canciones aunque nadie las escuche, es una motivación inmanejable” -confiesa. Viernes 23 de diciembre a las 21 hs.

Juan Díaz de Solís 676

Punta del Este.

Reservas al Ig @pueblonarakan o al 099285259.

Anticipadas: https://redtickets.uy/evento/Fernando-Cabrera/9111





Para Agendar





10 años de Martes On Fire en Medio y Medio

Luego de su última fecha en Uruguay en 2019, la mítica jam “Martes On Fire” vuelve con motivo de sus 10 años, el 27 de diciembre, para abrir la grilla del Festival Medio y Medio, en Punta Ballena.

La banda para esta ocasión, está conformada como siempre, por su presentador y músico Francisco Fattoruso, junto a Julieta Rada y Camila Sapin en las voces; Matías Rada, Pedro Alemany y Juan Pablo Chapital en las guitarras, Coby Acosta en la percusión, Manuel Contrera en teclados y Mateo Ottonello en batería. Y muchos invitados. El show consta de la banda fija ya nombrada, a la que se le irán sumando y se darán intercambios con otros músicos, generando un dinamismo -la música nunca para- y una comunión musical que, nos animamos a decir, es algo único e irrepetible.

Martes On Fire es un espacio musical donde interactúan músicos nacionales e internacionales con el público de manera directa y hoy solamente sucede en ediciones especiales. Es un lugar de encuentros y un espacio de recreación artística y social, una noche para compartir donde todos somos parte del mismo escenario.

¡Imperdible! No te quedes sin entrada.

Av. del Parador Viejo y Calle Cormoran, Punta Ballena.

“El Truco de Olej” en la Sala Cantegril

Vuelve la magia del Teatro Negro a Maldonado. Del 7 al 22 de enero a las 20 horas, se presentará en la Sala Cantegril“El truco de Olej”. Combinando el Teatro Negro originario de Europa Oriental con el Bunraku de Japón, esta propuesta utiliza muñecos únicos para contar de manera simple y hermosa la historia de Olej, Un niño que ayuda en un circo itinerante y sueña con poder presentar su gran truco de magia a todos los espectadores.

Es un espectáculo para toda la familia, donde desde los más pequeños a los adultos logran adentrarse en una aventura de comprobado éxito. Se ha presentado en las principales salas del país, además de recorrer Paraguay, España, Argentina, Singapur, Hong Kong, entre otros países generando repercusiones sin precedentes.