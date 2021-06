Al comisario detenido se le imputará, entre otros, un delito de “faena clandestina” por dos corderos de su propiedad

El juez subrogante de primer turno de San Carlos, Vital Rodríguez, deberá expedirse en la tarde de este miércoles sobre la imputación de varios delitos, solicitada por la fiscalía contra dos policías y un abogado. El fiscal letrado de 2º turno de San Carlos, Jorge Vaz González pedirá mañana la imputación de varios delitos a los dos policías y el abogado detenidos en el marco de una investigación que lleva al menos un año de trámite. Esto ocurrirá siempre y cuando se cumpla con la audiencia de formalización donde se impute uno o varios delitos a los indagados.

En la presente jornada, se cumplió el procedimiento previsto en el Código del Proceso Penal de control de detención ante el juez penal del caso. El hasta hace pocas horas atrás coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando “Chino” Pereira, junto a un sargento y a un abogado fueron detenidos por decisión de la fiscalía.

Los dos policías son defendidos por los abogados Rafael García y Pablo Ballesta. El abogado es defendido por el penalista Jorge Barrera. De las actuaciones de hoy no fue confirmada ninguna relación con casos de narcotraficantes o de contrabandistas.

Comisario

La fiscalía pretende imputar varios delitos al comisario y ahora ex coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Maldonado, indicaron fuentes de la defensa de los detenidos. Entre los delitos se encuentra la omisión contumacial a sus deberes de funcionario público, abuso de funciones, revelación de secreto y faena clandestina. En este caso, fue acusado de faenar tres corderos de su propiedad para entregárselos a otros policías en ocasión de las fiestas tradicionales pasadas. De las actuaciones no trascendió sobre el eventual contacto del comisario detenido con narcos o contrabandistas. Por el contrario, será acusado de cometer un delito de “revelación de secreto” por “no respetar la línea jerárquica al comunicarse primero con la prensa antes que con su superior jerárquico”. “El comisario primero le contaba a la prensa detalles de casos y después al jefe”, indicaron las fuentes. La omisión contumacial es por no dar curso a casos denunciados como robos de poca monta.

Sargento

Fuentes de la defensa indicaron que el caso del sargento no tiene vinculación con la investigación que involucra al comisario. En este caso se le acusa de “violación de secreto” por hablar con un abogado. El abogado en cuestión fue interrogado hoy y luego se retiró del juzgado sin más trámite. Ni siquiera concurrirá mañana a la audiencia de formalización de los dos policías