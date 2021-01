Al cumplirse este lunes un nuevo aniversario del fallecimiento de Benito Stern, la bancada de ediles del Partido Colorado elevó al presidente de la Junta Departamental una propuesta para que la Rambla de Circunvalación General José Artigas, lleve el nombre del exintendente y ministro de Turismo. En la misiva, los ediles sostienen que es de “estricta justicia el reconocimiento al último intendente del departamento oriundo de Punta del Este”, además “ya existe la calle Bulevar Artigas en honor a nnuestro prócer”, señalaron.

Por otra parte, el contador Alberto Praino, quien fuera director de Hacienda de la intendencia y director de Secretaría General del Ministerio de Turismo propuso que el puente que une San Carlos con Maldonado en la Ruta 39, sea bautizado con el nombre del exintendente y ministro de Turismo.

Praino recordó que “caían dos gotas y San Carlos quedaba aislado tres días y se perdían jornales” cuando el puente no existía. La obra se hizo con el impulso del intendente Benito Stern aportando el gobierno de Maldonado los accesos al tendido y la iluminación y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la construcción.

Praino dijo que quiere que alguien tome “la posta” para que se concrete la propuesta que entiende de justicia porque “las nuevas generaciones” no saben lo que pasaba cuando el tendido no estaba. Fuente: Correo de Punta del Este y FM Gente.