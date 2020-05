Días atrás Correo de Punta del Este informaba sobre la negativa de los Concejales del Frente Amplio del Municipio de Maldonado a firmar un compromiso sobre la gestión de la alcaldía fernandina presentada al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), afirmando en un comunicado, que se da un “sistemático incumplimiento de las obras previstas en los compromisos desde el año 2018 a la fecha”.

Tras esto, Dina Fernández Chaves, alcaldesa de Maldonado, dijo a la emisora FM Gente que los dichos la sorprendieron, ya que la última sesión que mantuvo con los concejales (un día antes de que se difundiera el comunicado de los concejales) se dio en muy buenos términos. Y señaló que rechaza la falta de transparencia que los concejales le aducen a su administración.

“No es la primera vez que pasa. Pero es la primera que decidí dar por terminado esto y salir a contestar” dijo la alcaldesa en la radio, “nunca salí a contestar porque he apelado al compañerismo. Somos un Concejo, somos un órgano de gobierno. Pero no han entendido”.

Críticas por obras

“Ellos entreveran los conceptos del Plan Anual y el Compromiso de Gestión. Son dos documentos totalmente diferentes” agregó. Sobre el Plan Operativo Anual que incluye el arreglo de la Plaza, la Peatonal Sarandí y el cementerio, Fernández Chaves dijo que no se puede hacer “con fondos del Municipio, porque puede contratar directamente hasta 400 mil pesos. Si son obras más grandes tiene que hacerlas la Intendencia”.

Además, remarcó que las obras antes mencionadas no fueron apoyadas por los concejales del Frente Amplio. “Me extraña porque están reclamando las obras que no apoyaron. Llama poderosamente la atención”. Y agregó que las obras se iniciaron durante la administración de Enrique Antía con el apoyo del jerarca, que ya están encaminadas y que el proceso de licitación se detuvo por la emergencia sanitaria.

Sobre la gestión

Sobre el compromiso con la OPP la alcaldesa dijo que lo que se sometió a consideración fue “otra cosa totalmente distinta”. “Es un compromiso de gestión que elabora la IDM, ni siquiera lo hacemos nosotros”.

La jerarca explicó que la Oficina de Planeamiento firma el compromiso hasta mitad de año con el Intendente, y que, como consecuencia de los gastos que se generaron a partir de la emergencia sanitaria, la OPP entendió que el compromiso podría ampliarse. Es por eso y por el cambio de fecha de las elecciones departamentales que el compromiso se extendió hasta diciembre.

“Pero a ellos les sirvió de excusa para salir a tener algo de protagonismo político. Yo lo hubiera dejado pasar, porque hace tiempo que estoy en política” opinó. “Pero se metieron conmigo, porque hablaron de falta de transparencia y eso no se los puedo permitir. Yo los consulto hasta para comprar una lapicera en el Municipio, jamás hago algo de espaldas al Concejo, y ellos están ausentes de muchísimas cosas” agregó.