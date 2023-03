Alcohólicos Anónimos cumple 49 años en Uruguay

El sábado 18 de marzo Alcohólicos Anónimos Uruguay cumplirá 49 años de existencia en Uruguay y lo celebrará con una jornada de información pública en diferentes puntos del país. Para eso, la organización instalará en las calles, mesas con folletería y con miembros de la comunidad, quienes transmitirán sus experiencias a las personas interesadas en tener información.

En Uruguay, desde 1974 ha transmitido su mensaje de Amor, Fé y Esperanza a quienes padecen esta enfermedad, ayudándoles a recuperarse y “Solo por hoy”, a no tomar alcohol.

La historia

Alcohólicos Anónimos se inició en Akron, Ohio, EEUU, en 1935, de la experiencia de dos hombres: Bill W., un ex-corredor de la bolsa de NY y el doctor Bob S., un cirujano de Akron, Ohio. Bill W. por su modalidad incontrolada de beber, fue considerado médicamente un alcohólico irremediable; pero, por una conversión o experiencia espiritual, obtuvo su sobriedad a fines de 1934. Meses más tarde, después de varias conversaciones, logró que el doctor Bob S. se liberara de su obsesión alcohólica. Ambos observaron que al compartir con otros alcohólicos la experiencia de su recuperación, disminuía su deseo compulsivo de beber. Así fue como nació el eslabón que uniría la cadena de hombres y mujeres liberados del alcoholismo y que dieron origen a la Agrupación de Alcohólicos Anónimos.

El Dr. Bob falleció el 16 de noviembre de 1950 y Bill W., el 24 de enero de 1971.

Alcohólicos Anónimos es una Comunidad de hombres y mujeres, que han descubierto y admitido que no pueden controlar su manera de beber cualquier bebida alcohólica. Por experiencia propia saben que tienen que vivir sin alcohol por su propio bien y por el de sus seres queridos.

Alcohólicos Anónimos es una asociación mundial que funciona en Grupos locales (80.000 aproximadamente) los cuales se encuentran en 140 países.

Esta Comunidad de Alcohólicos en recuperación, tiene como objetivo primordial mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Sus miembros son hombres y mujeres de diferentes clases sociales, económicas, intelectuales, de diferentes razas, de todos los credos religiosos y afiliaciones políticas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza, para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.

Práctico y sencillo

Alcohólicos Anónimos puede definirse como un método práctico y sencillo de tratar el alcoholismo, mediante el cual los miembros, hombres y mujeres comparten entre sí sus experiencias de sufrimiento y de cómo lograron su recuperación a través de la práctica de los DOCE PASOS. Otra de las particularidades especiales de Alcohólicos Anónimos es la falta de reglamento y disposiciones de carácter obligatorio. En los grupos locales y como asociación mundial, no hay estatutos que ordenen a los miembros a asistir a determinado número de reuniones durante cierto período de tiempo. Ningún grupo tiene poder sobre sus miembros.

Sin honorarios ni cuotas

Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas; la Comunidad se mantiene así misma a través de contribuciones y donativos de sus miembros. El único requisito es querer dejar de beber. Parte del dinero que se obtiene en los grupos por contribuciones voluntarias, pasa a la Oficina de Servicios Generales de AA y se utiliza para ayudar al sostenimiento de los servicios nacionales e internacionales de la sociedad.

Sin religiones

No. AA no es una sociedad religiosa, por que a sus miembros no se les exige ninguna creencia religiosa definida como condición para su ingreso, ni su permanencia. Aunque muchos dirigentes religiosos han aprobado y respaldado los principios de la sociedad, Alcohólicos Anónimos no está aliada con ninguna organización, secta, religión, ni partido político; no respalda ni se opone a ninguna causa. El Programa de recuperación de la Comunidad tiene, indudablemente como base, la aceptación de ciertos valores espirituales.

Anónimos

Por tradición, los miembros de AA han tenido sumo cuidado de mantenerse en el anonimato a nivel público (prensa, radio y TV). Cuando creció la asociación de AA, se fue haciendo aparente y visible el beneficio del anonimato, que impide que aquellos que buscan reconocimiento personal, poder, prestigio o beneficio, puedan causar dificultades a la sociedad. Alcohólicos Anónimos siempre ha agradecido a la prensa, radio y TV el fiel respeto al anonimato personal de sus miembros.

En pocas palabras Alcohólicos Anónimos garantiza al recién llegado y a todos que su identidad no será revelada.

GRUPOS LOCALES

En el departamento funcionan cinco grupos, dos en la capital departamental, uno en San Carlos, uno en Pan de Azúcar y uno en Piriápolis.

Maldonado

-El Triángulo

(Casa A.A)

Ituzaingó y Bvar. Artigas

– La Esperanza

18 de Julio y Florida Parroquia de la Catedral

San Carlos

-Carolino

(Parroquia San Pío Décimo)

Plaza de la Cuchilla

Pan de Azúcar

-El buen Camino Artigas y Elizarza-Salón parroquial

Piriápolis

-Vivir

Parroquia San Francisco – Sanabria y Buenos Aires

Más información en

http://www.alcoholicosanonimos.org.uy/