A la hora de irse de vacaciones, Maldonado es el destino estrella del Uruguay. El dato, que no es novedad, se confirma con números: de los casi 40 mil alquileres temporarios publicados en Mercado Libre Uruguay, más de 30 mil son de propiedades en el departamento.

Según el informe, que fue realizado por Mercado Libre, “Punta del Este es la joya de la corona. La gran mayoría de las casas y apartamentos que se pueden alquilar por día, semana o mes, están en los distintos barrios llegando a una oferta de más de 25 mil opciones. Le siguen dos favoritos de siempre: la Barra y Piriápolis, sus vecinos al este y el oeste”.

El informe también cuenta que Rocha tiene una oferta variada de más de 2000 propiedades. Los destinos preferidos en este caso: Punta del Diablo, La Paloma y Barra del Chuy. Y para los que prefieran quedarse más cerca de Montevideo, tienen varias opciones en Canelones. Las playas preferidas son Atlántida, Parque del Plata y La Floresta.

Si hablamos de precios, “la oferta es variada. Para este verano se pueden alquilar casas desde U$S 45, U$S 65 y U$S 83 en promedio por noche en balnearios tan distintos como San Luis, Punta del Diablo y La Paloma respectivamente. En comparación, los apartamentos tienen precios un poco más accesibles que una casa en el mismo balneario: mientras que en Punta del Diablo el precio promedio por día de una casa es de U$S 65, el de un apartamento es U$S 56. En Piriápolis una casa tiene un promedio por día de U$S 90 y un apartamento U$S 57; en Punta del Este la diferencia es mayor, el precio promedio por día de una casa es U$S 327 y el de un apartamento U$S 248”.

Top 5

Según la empresa de transacciones por internet, “en Maldonado están 9 de los 10 destinos más caros para alquilar. Al principio de la lista está José Ignacio con un precio promedio por noche de U$S 373. Completan el top 5 La Barra y Punta Ballena con un promedio de U$S 333, Punta del Este con U$S 327 y Manantiales con U$S 320. La mayor cantidad de propiedades publicadas este verano son apartamentos de entre dos y tres dormitorios. Sin embargo, como es esperable, la demanda es mucho mayor por casas. Menos del 15% de las propiedades en oferta tiene piscina”.

Un último dato sobre la forma de alquilar en Uruguay: más del 80% de las publicaciones de inmuebles temporales en Mercado Libre Uruguay son inmobiliarias que utilizan MercadoLibre como plataforma para publicar sus avisos.