El operador inmobiliario Andrés Jafif, que actualmente también se desempeña como alcalde de Punta del Este, dijo a FM Gente que si bien “hay varios locales vacíos en la Calle 20” e incluso en la avenida Gorlero “en estos últimos meses se fue alquilando algo”, lo que permite alentar alguna esperanza. “Creo que hoy Punta del Este, no sólo en la península, sino en general, está en un nivel bajo en cuanto a los precios (de los locales), en dólares” si se los compara con otros destinos, estimó.

Por lo demás, recordó que si se dedican al comercio los locales tienen una facturación en pesos, pero deben pagar el alquiler en dólares. “Lo que más ha pasado este invierno y en los últimos meses es la renegociación de contratos con los inquilinos” para que “los negocios sean rentables”, señaló.

Jafif recordó que hasta hace unos años “había lista de espera” para alquilar los locales de la Calle 20. Incluso, si se sabía que alguno iba a quedar libre, se pagaba la seña hasta con un año de anterioridad. “Hoy marcas extranjeras no hay. Quienes están rentando son algunos mayoristas de Uruguay, sobre todo en el tema de la vestimenta”, señaló.

También señaló que la “incertidumbre” política y económica “con respecto al futuro del país se disipó un poquito tras las elecciones. Hay gente que después de estas elecciones apostó por alquilar para ésta y varias temporadas y piensan abrir. Evidentemente, no estamos ligando porque estas marcas habían decidido abrir antes de estas últimas medidas tomadas en Argentina. Esto no nos beneficia”, refirió.

Cosas que cambian

Por otra parte, destacó que “ya nadie viene a alquilar entre diciembre y febrero y cierra. El comerciante que viene a probar tres meses va a tener venta pero no renta. Y eso es lo que está sucediendo. No sólo para el que viene tres meses sino para el que está todo el año”.

En tanto, “algunos locales importantes de Gorlero que antes estaban libres hoy están ocupados. Y la marca exclusiva que iba a la Calle 20, dejó”. Sin embargo, informó que “hay dos o tres comercios, creo, que están viniendo. Son marcas importantes, de otros lados, que vienen a apostar nuevamente a Punta del Este. Veremos cómo les va. Pero es real que hay un recambio importante de locales. Pero hay otros que han venido a quedarse y continuar”, señaló.

Jafif estimó que el promedio de los alquileres de locales comerciales en Punta del Este puede ubicarse “entre 15 y 30 dólares el metro cuadrado”, aunque influye mucho el metraje, el frente y la zona. “Maldonado también tiene valores de ese tipo. Baja un poco para los locales de superficies grandes. Para un local de unos 400 metros puede andar entre 15 y 18 dólares el metro cuadrado al año”, explicó.

Además informó que los locales de Manantiales y José Ignacio están prácticamente todos ocupados, al igual que los de varias zonas de La Barra. Probablemente eso ocurre porque allí hay gente de un poder adquisitivo mayor.

“Hay que ir viendo los cambios que ha tenido este Maldonado, este Punta del Este”, que se pueden asemejar a los de Cancún y sus zonas aledañas, advirtió. “Hoy no termina todo en José Ignacio, incluso. No hay locales para alquilar en Garzón. Hoy, Punta del Este quedó para gente de todo el año”, indicó.