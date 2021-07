Alrededor de 300 funcionarios municipales podrán acogerse a una propuesta de incentivo de retiro

Estos beneficios de retiro no incluyen a los funcionarios que ocupen cargos electivos, políticos o de particular confianza

El presupuesto general de sueldos, gastos e inversión de la Intendencia de Maldonado incluye una propuesta de incentivo de retiro a los funcionarios municipales en condición de jubilarse.

Fuentes de la administración consultadas por Correo de Punta del Este en las últimas horas indicaron que alrededor de trescientos funcionarios pueden tener derecho al retiro incentivado.

El mensaje presupuestal fue aprobado el pasado viernes por veintidós votos en treintaiún ediles presentes en una sesión extraordinaria cumplida entre el jueves y el pasado viernes en la Junta Departamental de Maldonado.

La propuesta habilita el citado instrumento de incentivo hasta el 31 de diciembre de 2023 y es dirigido a sus funcionarios contratados y presupuestados.

Para poder acceder a este régimen de incentivos se deben reunir los siguientes requisitos: tener menos de 70 años y que presenten renuncia dentro de los 180 días que configuren causal jubilatoria.

El incentivo contiene dos propuestas. Por un lado, el pago hasta la finalización del presente período de gobierno departamental de un subsidio mensual equivalente al 35 por ciento del promedio mensual de los siguientes haberes nominales percibidos en los últimos doce meses: sueldo básico, compensación por tarea diferente al cargo, subrogación, retribución a la persona, prima por antigüedad, hogar constituido, asignación familiar y prima por temporada.

La otra propuesta incluye el pago de doce veces el importe que resulte del promedio de la mensual de los siguientes haberes nominales percibidos durante los últimos doce meses: sueldo básico, compensación por tarea diferente al cargo, subrogación, retribución a la persona, prima por antigüedad, hogar constituido, asignación familiar y prima por antigüedad.

Facultades

Los funcionarios interesados en acceder a estos beneficios y que presenten causal configuratoria a la fecha de vigencia del presente decreto departamental, deberán formular la opción establecida en la citada norma. EL periodo de 180 días para presentar las correspondientes solicitudes correrá a partir del 1º de enero de 2022. Estos beneficios de retiro no incluyen a los funcionarios que ocupen cargos electivos, políticos o de particular confianza.

La norma presupuestal establece que la administración tendrá la facultad de aceptar o no las renuncias que se presenten al amparo de los beneficios de esta propuesta por razones de servicio. En caso de fallecimiento o incapacidad del funcionario beneficiado, luego de presentada la renuncia, la prestación será abonada a los herederos o curador. Los funcionarios que se acojan a este beneficio no podrán reingresar al gobierno departamental bajo ninguna modalidad de contratación.