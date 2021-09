Alumnos del liceo 4 fueron reconocidos en la Junta Departamental

Los alumnos del liceo 4 que llegaron a la final de la International Space Settlement Design Competition organizada por la NASA, fueron reconocidos días atrás en la Junta Departamental. El edil Adolfo Varela destacó la distinción obtenida por el grupo, en un momento donde los temas de investigación y espacio generan U$S 400 mil millones de dólares de inversión a nivel mundial.

En una sesión extraordinaria realizada el jueves pasado el legislativo procedió a reconocer a los estudiantes a quienes felicitó por la inteligencia demostrada que definió como “la habilidad de adaptarse a los cambios”, recurriendo a palabras de Stephen Hawking.

Por su parte, Mateo Rodríguez, integrante del equipo ganador, sostuvo que la participación en estas instancias permite incorporar conocimientos que no están dentro de lo que se enseña formalmente y sumar formas de investigación que surgen del trabajo en equipo.

Este año los estudiantes no viajaron para participar del evento, sino que formaron parte de forma virtual, dijo en el reconocimiento el alumno Mateo Rodríguez. Rodríguez explicó que esta no es la primera vez que el equipo participa en el concurso, en el que ya han salido campeones otros años, aunque con la no presencialidad en el centro, la participación disminuyó con relación a anteriores competencias.