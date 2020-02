La quinta edición del mayor foro latinoamericano de líderes empresariales se realizó en Punta del Este el pasado viernes 7 de febrero. Autoridades nacionales, empresarios, inversores, comunicadores nacionales e internacionales y público uruguayo y extranjero se dieron cita en el Centro de Convenciones para compartir un día entero de conversaciones con referentes empresariales de América Latina. El objetivo del evento es proyectar el futuro económico y cultural del país y el continente, analizando situaciones empresariales desde la perspectiva de sus protagonistas. Uno de los invitados a la serie de conferencias fue Luis Lacalle Pou, que asumirá como Presidente de la República el próximo primero de marzo.

El presidente del foro, Ignacio González abrió el evento agradeciendo los apoyos del gobierno departamental y nacional, y dio la bienvenida a más de cuatro mil personas que se encontraban en el público. Enrique Antía, Intendente de Maldonado hasta un día antes del foro, participó de la bienvenida y dijo que con este tipo de eventos en el departamento “tenemos que ser embajadores de este país”.

Ismael Cala, comunicador y emprendedor cubano fue el presentador del evento. Durante toda la jornada entrevistó a destacadas figuras como el productor argentino Adrian Suar, el empresario italiano Giuseppe Cipriani, el actor chileno Benjamín Vicuña, el neuorocientífico argentino Facundo Manes, la sexóloga puertoriqueña Alessandra Rampolla y la reconocida estrella de televisión, Don Francisco, quien fue galardonado al final del evento por su larga trayectoria como comunicador. El empresario y fundador del grupo Fendi Chateau, Sergio Grosskopf, fue el encargado de entregarle una obra del escultor uruguayo Francisco Winterhalter, “Winter”.

Gobierno

Lacalle Pou habló, entre otras cosas de las primeras cosas que hará cuando tome el mando de gobierno, y dijo que su prioridad será la educación, la vivienda y la seguridad pública. “La educación es nuestro gran desafío, el Estado debe ocuparse porque en el conocimiento está el secreto del desarrollo” dijo y agregó que “hay que hacer un esfuerzo muy grande en solucionar los problemas habitacionales” y que “en cuanto a la seguridad pública, el foco debe estar puesto en las relaciones diarias: bajar la violencia, redefinir el concepto de tolerancia y ponernos en los zapatos del otro”.

Por otro lado, el jerarca agregó que el gobierno tiene que concentrarse en los intereses del continente para abrirse al mundo y comercializar. Bajo esa idea dijo que “hay que flexibilizar el Mercosur”, y agregó que desde la coalición están convencidos “de que tenemos mucho para negociar con el mundo, pero tienen que darnos más rienda suelta”.

Toma de decisiones y liderazgo

El neurocirujano argentino Facundo Manes explicó ante el público de qué manera los humanos tomamos las decisiones, y dijo que somos seres “limitados racionalmente”. “Pensamos y creemos en nuestros esquemas mentales” explicó el conferencista, “la evidencia no cambia lo que pensamos, cuando una evidencia no coincide con nuestras creencias está criticando nuestra creación de identidad” agregó.

El segundo argentino en el escenario fue Adrián Suar. El productor de televisión habló de liderazgo, y comentó: “estar al frente de una empresa es una enorme responsabilidad, porque trabajas con personas. El buen trato es muy importante. Dividir entre superior e inferior hace daño. El empresario, y también actor dijo que es muy importante tener a un “líder positivo” en cualquier equipo, que guíe a los demás por un buen camino de trabajo.

Por su parte, la puertorriqueña, Alexandra Rampolla habló de marca personal y dijo que es muy importante para todos los emprendedores y empresarios. Sobre su propia experiencia explicó que su marca personal “se construyó con el tiempo con mi deseo de ser sexóloga”. La emprendedora, y ahora también conductora de televisión, comentó: “tuve que adueñarme de la palabra sexóloga, convencerme de que iba a hacer esto e integrarlo con quien soy. El personaje de la sexóloga lo inventé porque cuando empecé mi carrera no había chicas jóvenes en el rubro”.

Cada invitado dejó en el escenario un pedacito de su experiencia en el mundo de los negocios, del liderazgo y de la toma de decisiones en equipos de trabajo. El presentador del evento, además de entrevistar a los invitados realizó una charla de mindfull exponencial y enseñó a todos los presentes ejercicios de respiración y meditación que ayudan a conectarse con el cuerpo y pensar mejor las cosas.

La última conferencia tuvo al invitado con mayor trayectoria de la lista de invitados, el conductor de televisión Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, quien empezó diciendo que su primer contacto con la televisión “fue amor a primera vista”. El comunicador compartió anécdotas de su carrera en los medios de comunicación y compartió su decálogo para ser exitoso.