“Amigos Uy”: salidas recreativas para que jóvenes y adultos en situación de discapacidad intelectual tengan su grupo de amigos

Julieta Torieli @azarero



“La amistad protege contra la ansiedad, contra la depresión y la angustia”, dice Cindy Cohn, fundadora y directora de “Amigos Uy”, una iniciativa que llegó a Maldonado y cuyo objetivo es brindar a personas en situación de discapacidad intelectual un espacio de socialización y esparcimiento.

“Ya tenemos tres grupos en Montevideo con 27 participantes, ahora la idea es abrir grupos en Maldonado”, cuenta Cohn, que es Magíster en Educación Especial por la Universidad Complutense de Madrid y está certificada por la UCLA (Los Ángeles) para aplicar el programa PEERS de habilidades sociales para jóvenes con desafíos en el desarrollo. “El objetivo es que los chicos que se acerquen tengan un grupo de amigos con salidas como cualquier joven de su edad, donde puedan ser escuchados, festejar su cumpleaños, divertirse”, agrega.

La charla informativa vía Zoom, será el 8 de octubre a las 10:30 hs. Allí se hablará sobre el proyecto, en qué consisten las salidas y habrá testimonios de los grupos de Montevideo. Para los que quieran participar, el domingo 16 de octubre por la mañana, se llevarán a cabo las entrevistas con los padres y por la tarde será el primer encuentro presencial con el equipo de Amigos Uy.

“Amigos Uy” está formado por Cohn y un grupo de psicólogos profesionales con experiencia en educación especial. Además, el proyecto ganó un fondo de ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo) y está apoyado por ÍTACA, que es el centro de emprendimientos de la Universidad católica del Uruguay.

Conversamos con su directora y fundadora de cara a la apertura del primer grupo de salidas recreativas en Maldonado.

-¿De qué se tratan las salidas recreativas?

-¡En las salidas recreativas hacemos de todo! Nos gusta ir a distintos lugares, un karaoke, un museo, el Jardín Botánico, ir a jugar al bowling o juntarnos en una casa a ver una película y comer pop. Una vuelta, por ejemplo, hicimos una competencia de Masterchef. Nos dividimos en dos equipos, uno cocinó algo dulce y el otro algo salado; después compartimos una merienda entre todos. También festejamos mucho los cumpleaños. Ahora que se viene el tiempo más lindo, la idea es hacer planes al aire libre como guitarreadas en parques, picnics en la playa, etc. Seguramente para Halloween hagamos una fiesta. Y algo lindo es que una vez por mes tenemos un invitado especial que nos viene a dar un taller. Hemos tenido yoga, música, inteligencia emocional, percusión, etc.

-¿Qué tan importante es el diagnóstico?

-No nos gusta basarnos en las etiquetas y los diagnósticos. Tenemos diversidad de chicos. Justamente las etiquetas es lo que tratamos de esquivar, por ejemplo en la entrevista con los padres no solemos preguntarles cuál es el diagnóstico del hijo, salvo que nos sea imprescindible para estar atentos a algo en especial. Por otro lado, tenemos contacto directo con los terapeutas de los chicos porque creemos en el trabajo en red y es importante estar alineados en el trabajo para por ejemplo contemplar cuando uno de los chicos está pasando por un momento familiar complejo. Pero en líneas generales, nosotros no hacemos foco en la discapacidad, sino miramos a la persona en su totalidad y potenciamos eso que sí tiene para brindar.

-¿Cuál es la importancia del grupo de amigos para las personas en esta situación?

-Para cualquier persona en el mundo es fundamental un grupo de amigos con el cual charlar, reír, distraerse. Un amigo es alguien de tu edad, que te hace sentir pertenencia. Creemos que el tiempo compartido con los amigos es terapéutico y tan importante como ir a la psicóloga o a la psicopedagoga. En cuanto a los beneficios específicos, en estos grupos los chicos se sienten queridos, que es una necesidad importantísima de la persona; son respetados y aceptados tal cual son, lo que les permite sentirse seguros que nadie se va a reír de ellos. Además, hacemos hincapié en que son adultos, no los infantilizamos, ni fomentamos la sobreprotección. Buscamos que desarrollen su autonomía.

-¿De qué se va a conversar en la charla del 8 de octubre? ¿Por qué es valioso conectarse al _Zoom?

-El 8 de octubre vamos a presentar los grupos de Montevideo, allá tenemos 3 grupos con 27 participantes, y seguimos con demanda. La idea es mostrar lo que hacemos en las salidas a través de fotos y videos. También vamos a tener a una madre que va a dar su testimonio. También vamos a compartir nuestros objetivos, nuestra misión.

Después de eso, el domingo 16 de octubre haremos las entrevistas para aquellos que estén interesados, y de tarde será la reunión presencial en una casa hermosa con parque, parrillero y piscina. La idea es que nos conozcan a mí, que soy la directora y a uno de los coordinadores que va a estar todos los sábados acá en Maldonado, que será el día elegido para las salidas de 4 a 6 de la tarde.

-¿Por qué creés que es importante darle visibilidad a estas propuestas?

-Este tipo de propuestas hace un tiempo no existían y las personas con discapacidad no tenían muchas oportunidades de salir de su casa. Sus necesidades y momentos de ocio estaban invisibilizados. Gracias un fondo de ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo) y el apoyo de ÍTACA, que es el centro de emprendimientos de la Universidad católica del Uruguay, hoy contamos con este proyecto que busca brindar todo lo terapéutico que tiene la amistad a personas que quizás antes solo compartían planes con su familia. Nosotros buscamos que ellos sean parte de la sociedad como cualquier otra persona y por eso los llevamos a recorrer la ciudad, para que conozcan dónde viven y puedan interactuar con otra gente. Si bien tenemos un gran equipo que siempre está supervisando, nos interesa fomentar la autonomía de cada chico, que ellos se puedan desenvolver por sus propios medios.

-¿Hay más actividades planeadas a futuro en Maldonado?

-Nosotros soñamos en grande y nuestra idea es en un futuro poder hacer encuentros interdepartamentales. Así no solo se conocen los de Maldonado entre sí o los de Montevideo entre sí… o los de Colonia —ahora vamos a abrir grupos allá también—, sino que también se puedan conocer entre todos. Porque lo que queremos justamente es unir y no separar. Por ahora, nuestra idea para Punta del Este es armar este grupo y poder aprovechar la playa y el paisaje, hacer fogones en verano y disfrutar de este hermoso lugar.

-¿Qué respuestas reciben de los chicos y las familias?

-En palabras de las familias, todos dicen que a los chicos les cambia la vida. Es un antes y un después en sus vidas pertenecer a un grupo de amigos. Y a las familias les llena de alegría ver a sus chicos felices.

Link para anotarse a la charla de Zoom: https://docs.google.com/forms/d/1IeZH9xtngU8bOX3k4gflhUsp7CB_vAYnizGMKigeoL8/edit

Info@amigos.com.uy

Instagram @amigos.uy

Celular 092 557 476

www.amigos.com.uy