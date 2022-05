“Ana en Nosotras”: una pieza de museo efímera, en el Centro Cultural Kavlin

El 5 de mayo a las 19:15, con una “obra viva”, quedará inaugurada en el Centro Cultural Kavlin “Ana en Nosotras, la última performance”, una idea original de Ximena Echevarría de la que participan varias artistas.

La obra viva se llevará a cabo, además del día de la inauguración, (cuando también se compartirá un conversatorio y brindis) el 6 y 7 de mayo a las 19:30 horas. La instalación permanecerá en el Kavlin hasta el 24 de junio y se podrá visitar de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 con entrada libre.

Qué es o qué no es

Conferencia Ana en Nosotras es arte contemporáneo, o sea, una provocación, un trabajo en la frontera, en el límite, un extravío. No es performance, no es teatro, no es instalación y es todo eso. Es una pieza de museo efímera pero que deja huella. Es una creación. Mujeres en escena y ausencia de mujeres. Artistas en presencia y artistas en ausencia. Es palabra y es silencio. Es sonido y es silencio. Es imagen presente y viva y es imagen transmedial. Es cuerpo y es silueta. Es un grito de Ana Mendieta en Manhattan y es un grito de todas las Anas en el mundo. Es la huella que nos compromete y nos atraviesa.



Idea original: Ximena Echevarría

Artistas: Andrea Calvette, Pilar de León, Ximena Echevarría, María Victoria Parada

Artistas en colaboración: Jacqueline Lacasa, Inés Núñez

Producción de campo: Milena Santos

Producción general: Implosivo Artes Escénicas