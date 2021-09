En las escuelas los cursos finalizarán el 21 de diciembre; en bachillerato de Secundaria y UTU, el 3; en ciclo básico de los liceos, el 10 de diciembre, y de UTU, el 11, según anunciaron las autoridades educativas este viernes. También habrá espacios de apoyo complementario y tutorías personalizadas y se implementarán instancias de formación para impulsar el desarrollo profesional de los docentes.

Los anuncios fueron realizados por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, acompañado por los directores de Educación Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional (Universidad del Trabajo del Uruguay).

El cronograma presentado establece el martes 21 de diciembre como fecha de cierre de los cursos para Educación Inicial y Primaria. El 22 y el 23 de diciembre serán los actos de fin de cursos en todos los jardines y escuelas públicas del país. El 27 y el 28 de diciembre finalizarán las actividades administrativas en los centros escolares, detalló Silva.

En Secundaria, el bachillerato las clases finalizarán el viernes 3 de diciembre y habrá un espacio complementario de apoyo para estudiantes que no hayan alcanzado los niveles mínimos de suficiencia, entre el 6 y el 14 de diciembre. En el ciclo básico las clases culminarán el viernes 10 de diciembre y quienes no logren alcanzar los niveles mínimos de promoción dispondrán de un espacio complementario de apoyo entre el 13 y el 20 de diciembre.

La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), en tanto, culminará el ciclo de educación media profesional y media tecnológica el viernes 3 de diciembre y los estudiantes que lo requieran accederán a un espacio complementario entre el 6 y el 18 de diciembre. Por otro lado, en el ciclo básico de UTU los cursos finalizarán el 11 de diciembre y el apoyo complementario para los estudiantes se brindará entre el 13 y el 23 de diciembre.

El último mes del año no habrá período de exámenes y, en su lugar, habrá evaluaciones sin tribunales docentes, aunque sin un descenso en los niveles de exigencia, explicó Silva. Solo se formarán mesas de exámenes para quienes los deben de años anteriores, precisó.

Tutorías y formación

Las tutorías abarcarán a estudiantes de las escuelas públicas y de ciclo básico, bachillerato de secundaria y UTU. Para ello, se generarán 30.000 horas adicionales en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, 15.000 para tutorías y el resto para trayectorias protegidas. La inversión alcanza unos 104 millones de pesos, informó Silva.

El presidente de la ANEP agregó que en Secundaria es la primera vez que el 100% de los liceos dispondrán de tutorías, para lo cual se destinarán unas 7.100 horas a todos los centros educativos, incluido bachillerato. En el caso de la UTU, que también contará por primera vez con ese sistema, habrá 2.400 horas adicionales. Para Secundaria y UTU, la inversión será de unos 135 millones de pesos.

En cuando a la formación docente, las autoridades anunciaron la firma de un convenio con Plan Ceibal para capacitar hasta fin de año a 2.000 directivos de escuelas, liceos y UTU. Esto constituye un primer paso en la formación de los equipos de dirección de los centros educativos públicos, destacó Silva.

Fuente: presidencia.gub.uy