Anfitriones de alojamientos a través de plataformas digitales no están de acuerdo con proyecto de ley sobre alquileres

Un grupo de anfitriones de alojamientos a través de plataformas digitales transmitió a los integrantes de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores su preocupación por el texto del proyecto de ley sobre actividades de alojamientos turísticos en viviendas particulares. Entre otras medidas el proyecto crea dos registros, uno nacional y otro municipal, para inscribir las fincas que cumplan con los requisitos establecidos en el citado mensaje. (ver recuadro)

“Somos un grupo de anfitriones que tenemos una actividad secundaria. Muchos de nosotros somos jubilados y complementamos nuestra actividad con esto. Entendemos que hacemos un aporte muy importante a una actividad fundamental para el país, como es el turismo. No venimos a competir con otros sectores, como el hotelero, porque nosotros desarrollamos otra función; el espacio que ocupamos no es el mismo que el de los hoteles. Aparte, prestamos otro tipo de servicios que no brindan los hoteles, porque hay una interrelación más directa, más personal con aquellas personas que trabajan con nosotros y los clientes tienen un perfil distinto de los que, en general, concurren a hoteles” explicó Aníbal López a los integrantes de la citada comisión, los senadores Amín Niffouri (Presidente), Liliam kechichian, Raúl Lorenzo Batlle Lamuraglia, Guillermo José Domenech Martínez, Alejandro Sánchez y Juan Héctor Straneo Abreu.

“El proyecto plantea una limitación muy grande. Hay diferentes situaciones; por ejemplo, en mi caso utilizo mi propiedad, esencialmente, para salvar costos, pero hay quien abarca otro tipo de actividad que el sector hotelero no ofrece, es decir que en lugares donde no hay hoteles sí hay oferta de alojamientos temporales. Como ya dije, no somos empresarios y muchos de nosotros estamos jubilados, pero entendemos que estamos realizando un aporte a la actividad turística. Quiero destacar que mantenemos un intercambio personal y afectivo con los turistas, además de que brindamos un servicio exclusivo”; agregó López.

Otros de los invitados a participar en la citada comisión también transmitieron su preocupación por el contenido del proyecto de ley.

“Cuando leí el proyecto quedé muy sorprendida y tuve la impresión de que quienes lo elaboraron no entienden lo que hacemos. En mi caso personal, soy jubilada, trabajé siempre como profesional, tengo un apartamento muy chiquito, de un dormitorio, en Punta Carretas y decidí irme a vivir a Las Toscas. Yo no podía mantener mi apartamento en Montevideo y mi hijo me convenció de que lo alquilara por Airbnb. Durante dos años no quise hacerlo, porque se trataba de mi casa, estaba equipada con mis cosas y era reticente a tomar esa decisión. Por su parte, la plataforma me dio facilidades, porque yo sabía que cobraba”, explicó Silvia Cobelli.

“Hay mucha gente que viene a mi apartamento, que son profesionales del exterior en algunos casos y otros, uruguayos que viven fuera del país. Por ejemplo, tengo gente que viene dos o tres semanas a visitar el Uruguay, que son montevideanos y no quieren ir a un hotel, ya que prefieren vivir como montevideanos, en un apartamento. De esa forma, pueden recibir a sus amigos, visitar a su familia, pero no quieren hospedarse en casa de familiares, porque realizan trabajo remoto. Por esas razones, se sienten más cómodos estando en una casa en Montevideo como vivieron toda la vida”; agregó Cobelli.

“Si sale un proyecto que me complique la vida, que me obligue a registrarme o a formar una empresa, no alquilo más el apartamento. Creo, de todos modos, que sería una pena que ocurriera eso, porque se trata de una modalidad de visita al país que aporta, porque brindamos un servicio que otros no pueden dar. Esto nos sirve a nosotros como un complemento cuando no podemos trabajar, como en mi caso, ya que solo con la jubilación viviría más ajustada; podría vivir, pero me resulta mejor tener otro ingreso. Además, esto también redunda en un beneficio para el país, porque alrededor de mi apartamento trabaja la panadería, la carnicería, el taxi, etcétera. Esto es lo que a mí me parece, pero los señores senadores son los que deciden”; señaló.

Otro testimonio

Paso seguido, Javier Elserguer se presentó como un anfitrión de las plataformas de alquiler con menos de un año de antigüedad en la actividad.

“Creo que quienes redactaron el proyecto de ley no conocen cómo trabajamos nosotros y nos quieren imponer las mismas cargas que a un hotelero, pero no lo somos. De los cuatro, el más cercano a un hotelero soy yo porque tengo dos propiedades; una es la mía, que cuando la alquilo me voy a la casa de la madre de mi hija, por lo que me parece que estoy lejos de ser hotelero”, sentenció .Javier Elserguer

“Creo que (Tabaré) Viera mencionó en alguna entrevista que quiere ir en contra de los grandes edificios que tienen muchos apartamentos en alquiler. En el 99 % de los casos tenemos uno o dos y no más que eso. Más que nada quería decir eso. Una de las casas que tengo, ubicada en El Pinar, es mi propia casa y la alquilo. No hay oferta hotelera y no estamos compitiendo contra nadie. Entre los pocos que estamos alquilando movemos en cierta forma el almacén del barrio y ayudamos a la economía de la zona. No estamos compitiendo porque no hay ningún hotel, hostel ni nada. También alquilamos a gente que no va a hoteles. Me ha pasado, por ejemplo, que el penúltimo huésped que tuve era una madre que venía a tener a su hijo acá y estaba en el Hospital Militar. Le llevé las llaves hasta ese hospital porque justo cuando estaban viniendo entró en trabajo de parto y quedó internada. Fueron unas horas al apartamento. No veo a ningún hotelero llevándole la llave a una persona al hospital para que pueda hospedarse. Se hace un servicio diferente y las personas que hicieron este proyecto no lo conocen”; indicó.

Del los primeros

Luego intervino Walter Nogueira quien se presentó como el anfitrión con mayor actividad en el tiempo que sus compañeros. ”Comencé la actividad el 27 de enero de 2008, y la primera plataforma 24 apareció en 2007, o sea que tenía menos de un año cuando comencé con este trabajo, por decirlo de alguna manera. El tema surgió por un gran problema en la familia, pero funcionó, y a partir de ahí estuve trabajando en forma continua. Me interesa decirles que hay una gran diferencia entre un hotel y un apartamento de alquiler temporario. El asunto es así. Un hotel tiene la recepción, hace fiestas y congresos, ofrece servicio de desayuno, lavandería independiente, lugares para almuerzo y demás. Todo eso tiene un hotel, y estoy hablando de los de buena categoría, porque los de dos y tres estrellas de ninguna manera corren con ellos. Sin embargo, nosotros estamos solos. Hay un anfitrión por apartamento”, explicó Nogueira.

“No tenemos empleados y la limpieza, la decoración o lo que sea la hacemos cada uno de nosotros. Hay una gran diferencia que no tiene el hotel y sí los anfitriones, y es exactamente eso. Los hoteles en sí no ofrecen un tratamiento persona a persona con sus huéspedes; simplemente tienen un mostrador donde preguntan, por ejemplo, ¿cómo hago para ir a tal lado? Y a la persona le responden: llame un taxi. También le preguntan: ¿cómo hago para sacar este documento? Y le dicen: vaya a tal dirección, o lo que fuera. Esa es la gran diferencia. Nadie puede competir con una actividad que se hace cabeza a cabeza. Cuando nos preguntan dónde pueden viajar el fin de semana, les contestamos que pueden ir a Colonia, hacer tal o cual cosa, le damos direcciones de lugares para almorzar, para que se aloje, y de ahí lo que fuere”; continuó.

Carnaval

“Unos argentinos querían ver el desfile de carnaval en Barrio Sur y Palermo. Todos sabemos que es un espectáculo fuera de serie. Entonces, hacen una reserva en uno de los hoteles grandes de Montevideo y al día siguiente le dicen a la gente del hotel si podían comprarles las entradas para el desfile, que después se las pagaban. Obvio que les pidieron el dinero y ellos dijeron que no podían pasar dólares y que tampoco podían enviar dinero en 25 dólares, mucho menos a Uruguay. Hicieron el intento y no pudieron enviar el dinero. A partir de ahí cancelaron esa reserva del hotel y terminaron en la plataforma en la cual tengo publicado un apartamento, que lo contrataron directamente sin averiguar si yo podía o no comprar las entradas. Después que lo contrataron, me dicen: «Walter, ¿podés comprarnos las entradas para el desfile de llamadas?». Les dije: «Ningún problema, no solo las compro sino que también los acompaño». Efectivamente, las compré y les contraté un balcón y una azotea para un asado. A partir de esa vez, ya van cuatro años que los recibo. Les puedo dar otros ejemplos. Ningún hotelero que conozca –quizás ustedes tampoco– ha tenido enfermos. En mi caso, en cuatro oportunidades llevé niños al Centro Hospitalario Pereira Rossell. Incluso, dos de esas veces tuve que quedarme a cuidar a los niños para que las madres fueran a higienizarse, bañarse, lo que fuere. No me imagino que un hotel tenga un servicio similar a ese”, añadió Nogueira.

“No fue la única vez, porque también tuve que llevar gente a la medianoche al dentista. Casualmente, también lo hice cuatro veces. Eso es interesante. La máxima actuación de un anfitrión –incluso Disney ya compró los derechos para la película– resultó ser cuando le salvó la vida a su huésped, que sufrió un ataque al corazón en una casa muy cerca de acá. Aclaro que el anfitrión es médico. Tan así fue que lo llevaron a Europa, le dieron premios, etcétera, y la compañía Disney, por una cifra astronómica, compró los derechos para hacer la película, pero todavía no la han escrito”; afirmó Nogueira.

El anfitrión López enfatizó otra vez que su actividad no compite con los hoteles sino que los complementa. “Al haber dos ofertas, la ampliación del turismo es mayor. Pedimos que nos simplifiquen las cosas porque no somos una empresa, no podemos estar haciendo cantidad de papeles, trámites. Por supuesto que estamos dispuestos a que se nos regule; podemos enviar un mensaje de correo electrónico a la autoridad que se considere competente y quedamos registrados. Eso también abarcaría los temas de seguridad. No lo íbamos a plantear, pero es cierto que hubo un problema de seguridad.

Seguro

¿Cuántos problemas de seguridad hay en el país? Fue un intento de robo –porque no llegó a concretarse– que se resolvió en menos de veinticuatro horas, porque están los elementos necesarios para identificar rápidamente quién es. No solo estaba el documento –aunque podía ser falso–, sino también la tarjeta de crédito. Entonces, posibilidades de intento de delitos hay en todos los ámbitos. Es el primer caso en muchos años; en miles de situaciones se produce un intento delictivo, que no se consuma, y que fue resuelto en menos de veinticuatro horas. Por lo tanto, nos parece que en ese tema también estamos muy bien”; afirmó López.

Cobelli afirmó: “Cuando uno lee el proyecto de ley da la sensación de que se quiere eliminar al sector, y es una lástima porque nuestro país necesita del turismo. Si se elimina este segmento, es como si se dijera que se prohíbe el camping, y una cosa es el turismo de cinco estrellas, otra, el de verano, y una distinta es la gente que recibimos nosotros, en su mayoría, profesionales que vienen a trabajar y que quieren vivir en un apartamento. Cuando uno mata un segmento, lo que hace es achicar el mercado. Es una lástima porque los uruguayos queremos que el sector turismo crezca pues de esa manera estamos todos mejor. Lo que espero del Ministerio de Turismo es que nos regule, que nos conozca, que nos ayude a desarrollarnos profesionalmente, pero que no nos mate”.

Proyecto de ley

El mencionado proyecto de ley fue firmado el pasado 16 de febrero por el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, de Turismo Tabaré Viera y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. El Poder Ejecutivo una vez que el proyecto de ley sea promulgado, tendrá un plazo de un año para aprobar el decreto que regulará el citado texto legal.

Artículo 1o. Objeto.

El objeto de la presente Ley es la regulación del alojamiento en viviendas con fines turísticos así como la administración o explotación de las mismas por sus propietarios o terceros administradores. A tales efectos se denominarán “viviendas de uso turístico”, siendo empresas extra-hoteleras, entendiéndose por tales todas aquellas que presten servicios similares a los alojamientos hoteleros registrados, sus titulares o quienes las exploten o administren.

Artículo 2° Vivienda de uso turístico.

Se define como vivienda de uso turístico a todo establecimiento extra hotelero, ubicado en el territorio nacional, en el que se preste, de forma profesional y/o habitual a sus clientes, mediante el pago de un monto de dinero por concepto de precio, el uso inmediato con finalidad de alojamiento temporal de apartamentos turísticos, estudios, bungalows o chalets o cualquier otro tipo de inmueble incluidas casas o habitaciones de inmuebles, ofrecidos y promocionados o publicados en canales de oferta turística, que podrá ir acompañado de servicios propios o complementarios y asimismo se den algunas de las siguientes condiciones, entre otras que podrá determinar el Poder Ejecutivo en la reglamentación respectiva:

a. Se ofrezca la vivienda a través de cualquier canal de oferta turística entendiéndose por éstos, las empresas que medien, intermedien u organicen servicios turísticos incluido internet u otros sistemas tecnológicos, así como plataformas informáticas y tengan por objeto el alojamiento de turistas bajo las modalidades que describe la presente Ley.

b. Cuando se ofrezca el servicio en más de 5 (cinco) ocasiones al año por un tiempo que sumado exceda los 90 (noventa) días.

Para el caso de que un tercero (administrador, anfitrión o explotador) intermedie de forma habitual en más de una propiedad, deberá registrarse como inmobiliaria turística ante el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo y se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias que rigen dicha actividad.

