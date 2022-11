“Años Luz”, con la dirección de Joaquín Mauad, fue elegida mejor película en el Festival Latinuy

La 14° edición del LATINUY Opera Prima - Festival Internacional de Cine Latino tuvo lugar el pasado fin de semana en The Grand Hotel

Con gran respuesta del público asistente, y la proyección de los principales films ganadores concluyó la 14° edición del LATINUY Opera Prima – Festival Internacional de Cine Latino, uruguayo y brasileño, que tuvo lugar en el The Grand Hotel de Punta del Este, como sede de esta nueva propuesta que se llevó a cabo entre el 16 a y el 20 de noviembre nuevamente de manera presencial. Se realizó el anuncio y la Entrega de los Premios y las Menciones a los films ganadores tanto de Largometrajes como de Cortometrajes. Los Galardones Oficiales correspondientes, al igual que los Premios otorgados por el Público, todos llevan el nombre de Jorge Jellinek, en memoria del periodista e investigador, quien fuera el programador de este Festival.



COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES

Jurado integrado por Teresita Marzano (Uruguay), Ricardo Santana (Brasil) y Mónica Trigo (Brasil)

MEJOR PELÍCULA

“Por su riqueza, complejidad y originalidad, por su valiosa técnica y su estética, que se destaca entre otros filmes por sus pequeños detalles. La película presenta una potente narrativa, con dominio de ritmo y estructura artística muy bien construidos. Finalmente, destacamos la dirección segura y la banda sonora que se presenta con protagonismo, cautivando al espectador y que se distancia de los modelos cinematográficos tradicionales.”

“Años Luz” (Uruguay, 2021) – Dirección: Joaquín Mauad

MEJOR DIRECCIÓN

Betania Cappato por “Una escuela en Cerro Hueso” (Argentina, 2021)

MEJOR GUIÓN

Joaquín Mauad por “Años Luz” (Uruguay, 2021) – Dirección: Joaquín Mauad

MEJOR ACTOR

Sergio Prina por “Camino al éxito” (Argentina, 2022) – Dirección: Sebastián Rodríguez

MEJOR ACTRIZ

Norma Aleandro por “El secreto de Maró” (Argentina, 2021) – Dirección: Alejandro Magnone

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

Mejor Fotografía – Sebastián Aramayo, por “El secreto de Maró” (Argentina, 2021) – Dirección: Alejandro Magnone

MEJOR DOCUMENTAL (ex aequo)

“Por su exhaustivo trabajo periodístico y recolección de material. Por un particular enfoque que trasciende lo musical, haciendo un recorrido a través del tiempo donde no escapa lo político, lo social y muy especialmente un costado humano, honesto, que perfectamente podría aplicarse a cualquier grupo musical.”

“30 años de La Pachanga: Vilma Palma E Vampiros” (Argentina / Uruguay, 2022) – Dirección: Eduardo L. Sánchez

“Por su valiente y frontal postura para reflejar un pasado violento y al mismo tiempo complejo, a través de materiales reveladores, sorprendentes, en un minucioso trabajo periodístico y de edición que también denota realidades políticas, sociales y culturales de Guatemala.”

“El silencio del topo” (Guatemala, 2021) – Dirección: Anaïs Taracena

PREMIO DEL PÚBLICO A MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

“El secreto de Maró” (Argentina, 2021) – Dirección: Alejandro Magnone

PREMIO DEL PÚBLICO A MEJOR DOCUMENTAL

“Tendiendo puentes” (Uruguay, 2021) – Dirección: Gastón Goicoechea



COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES

Jurado integrado por Julio Delacroix (Argentina), Rosana Jozami (Uruguay) y Silvina Korn (Argentina)

MEJOR CORTOMETRAJE DEL FESTIVAL

“Por retratar muy atentamente, con sutileza y sensibilidad, los vaivenes anímicos de una mujer dolida tras el abandono de su pareja, y al mismo tiempo desconcertada ante ese mundo nuevo que se le presenta.”

“Un resplandor de amor incomprensible” (México, 2022) – Dirección: Dante Silva

MEJOR CORTO URUGUAYO

“Atención al cliente / Customer Service” (Uruguay, 2020) – Dirección: James Snyder

MEJOR ANIMACIÓN

“Te odio y todo lo que representas” (Uruguay, 2022) – Dirección: Sebastián Porteiro

MEJOR DOCUMENTAL

“La tumba de Kurosawa” (Estados Unidos, 2021) – Dirección: Ben López

MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO

Mejor Dirección: Dante Silva, por “Un resplandor de amor incomprensible” (México, 2022)

Mejor Guión: Fanie Soto y Minerva Rivera Bolaños, por “En cualquier lugar” (México, 2022) de Minerva Rivera Bolaños.

Mejor Actor: André Hendges, por “Daily Special” (Argentina / Brasil / Chile, 2021) – Dirección: “Tango” – Nelson Jiménez Ortiz de Zárate, Juan Manuel Zavalla

Mejor Actriz: María Inés Pintado, por “Un resplandor de amor incomprensible” (México, 2022) – Dirección: Dante Silva

PREMIO DEL PÚBLICO A MEJOR CORTOMETRAJE DEL FESTIVAL

“Hotel Stories” (Uruguay, 2021) – Dirección: Tomás Marichal Urban

PREMIO DEL PÚBLICO A MEJOR CORTO URUGUAYO

“Diario de Kevin” (Uruguay, 2021) – Dirección: Ramiro Zárate





El 14° LATINUY Ópera Prima – Festival Internacional de Cine Latino, Uruguayo y Brasilero es auspiciado por el Ministerio de Turismo, la Intendencia Municipal de Maldonado, el Ministerio de Educación y Cultura, el INCAU (Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual de Uruguay), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina) y el Municipio de Punta del Este. Ha sido declarado de “Interés Departamental” por la Junta Departamental de Maldonado, y de “Interés Nacional” por el Poder Ejecutivo.



Apoyan: Fundación Museo Ralli, CAMTUR (Cámara Uruguaya de Turismo), CIPETUR (Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay), Inmobiliaria Lijtmaer, Letras del Este, Inmobiliaria Santos Dumont, Mundo Glam, Inmobiliaria Wynter, Canal Once de Punta del Este, Aspen FM, Radio Viva 96.7, Canal 10, Radio Sarandí y Plataforma Internacional XICLOS.



El Equipo de Producción está conformado por Fernando Goldsman (Director Artístico, Productor General y Programador), Alejandro Yamgotchian (Programación), Stella Ruiz (Asistente de Dirección), Teresita Marzano (Asistente de Producción), Liliana Díaz Silva (Maestra de Ceremonias y Locución), Jorge Caballero (Proyección Imagen y Sonido Digital), Gabriel Caballero (operador), Lucía Alonso (Community Manager, Diseño, Web y Diagramación), Sergio Rezzano (Editor de Fotografía e imagen), María Quiroga (Prensa y Secretaria del Festival) y Fernando Brenner (Prensa Internacional).

Madrina del Festival: Alicia Bederian de Arcani.