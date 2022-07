Antel invierte más de US$ 8.000.000 en Maldonado

El viernes 1 de julio el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez recorrió las obras de fibra óptica que se llevan adelante en las localidades de La Capuera, Cerro Pelado y Aiguá y anunció que la empresa invertirá más de 8 millones de dólares para Maldonado, en pro de optimizar su conectividad.

Gurméndez afirmó que cuando culmine el presente año, la empresa completará el despliegue de infraestructura tecnológica en el departamento.

“Estas obras de fibra óptica están llegando a los departamentos, las villas y pueblos del interior, a los barrios periféricos de Montevideo, a barrios populares y hoy aquí en Maldonado, a lugares donde la fibra no llegaba y donde la calidad del servicio va a mejorar notoriamente”, remarcó.

Al oeste

Próximamente comenzarán las obras en “Playa Verde, Punta Colorada y San Francisco y en la zona de los balnearios del oeste del departamento. También en zonas rurales como Gregorio Aznárez, entre otros.

Tras la recorrida, Gurméndez constató el avance de las obras planificadas que lograrán la plena conectividad de los habitantes de las zonas mencionadas.

Los más de 8 millones de dólares de inversión se distribuyen de la siguiente manera: US$ 4.111.000 en fibra, US$ 3.600.000 en red móvil, en transporte y Core US$ 350.000 y en energía US$ 150.000.

En el departamento, en 2021 se finalizaron los trabajos de fibra óptica en La Barra, Balneario Buenos Aires, Pan de Azúcar, Parada 5, Rincón del Indio, Piriápolis, Portezuelo, San Carlos y Punta Piedras.