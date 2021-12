Antel mantendrá tarifas de servicios

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, acompañado por el vicepresidente de esa entidad, Robert Bouvier, y la gerenta general, Annabela Suburú, anunció días atrás que la empresa no modificará sus tarifas, debido a que ha logrado un importante crecimiento en todos sus mercados. En este sentido, informó que en el segmento de telefonía móvil Antel aumentó su actividad aproximadamente 6% en los últimos once meses, y el tráfico de datos se incrementó en el orden del 52%. Además, destacó que el 20 de diciembre se registró la mayor cantidad de venta de equipos celulares en los últimos dos años.

Asimismo, agregó que se plantea un manejo austero en los gastos de la compañía, y que el impacto de esta eficiencia debe ser trasladado como beneficio a los clientes. Indicó que en la proyección de cierre del año se estima una disminución de gastos operativos del orden del 5%, en términos reales.

Finalmente, explicó que la empresa está inmersa en un ámbito de creciente competencia, por lo que no resulta lógico, desde el punto de vista comercial, incrementar los precios. Por el contrario, sostuvo, Antel desarrolla campañas promocionales para sus clientes.