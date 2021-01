La pandemia es un “un golpe fuerte al turismo de Maldonado y a la economía del departamento” y “lamentablemente “muchos emprendimientos van a quedar por el camino”, dijo el intendente Enrique Antía en una entrevista brindada al programa En Perspectiva. El jefe comunal avizoró un invierno complicado en el que se tendrá que atender la situación social.

Las consecuencias de la pandemia fue “tremenda” para algunos sectores, “estamos hablando de una temporada muy mala y con mucha falta de trabajo para nuestra gente”. Los hoteleros y el rubro de servicios turísticos “están en la lona”, mientras que la gastronomía “básicamente trabaja los fines de semana”.

Los operadores turísticos “están muy angustiados porque a fin de año había esperanzas de ir sorteando esta situación”. Sin embargo, “emprendimientos que tenían un alto nivel de ocupación en invierno, hoy no alcanzan el 20 %”. En materia hotelera, “ya hay un cierre previsto para fin de mes de un hotel cinco estrellas con muchos envíos al seguro de paro”.

Afectación

Sobre la caída del turismo, afirmó que “va a afectar el funcionamiento y la economía de la Intendencia, así como de todo Maldonado”. Al ser consultado sobre el cobro de los tributos a los propietarios que no pudieron ingresar a Uruguay debido a las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional, expresó que “la contribución inmobiliaria se le debe cobrar a todos porque sino, no se le podrá dar un plato de comida a nadie, ni tampoco promover programas sociales”. Según datos de la página web de la IDM, ésta invierte el 32% de su presupuesto a políticas sociales

“Aún no tenemos los números porque el grueso de pago se produce en los últimos días del mes de enero y tampoco es fácil hacer transferencias desde el exterior como en el caso de Argentina donde el dólar oficial es muy diferente al de mercado”.

El invierno “será complicado y el estado tendrá que estar con el corazón abierto”. Luego de la temporada “habrá que sentarse a ver cómo resolvemos cada situación porque hay un hilo fino para ver dónde dar una mano para solucionar temas sociales y cuándo resolver situaciones empresariales”.

Antía se mostró optimista con la llegada de la vacuna contra el COVID-19 porque de eso “dependerá el futuro de todos”.

Inversiones

El jefe departamental aseguró que “la construcción está manteniendo los proyectos e incluso están apareciendo algunos nuevos que nos dan una luz de esperanza para adelante”. Maldonado “está creciendo, pero necesitamos traspasar la pandemia”.

Una de las buenas noticias “que tuve en estos días es que la obra del ex hotel San Rafael continuará”. Aseguró que “había riesgo de perderla porque el grupo inversor también fue afectado por la pandemia en los distintos hoteles que tiene en el mundo, pero finalmente pagaron gran parte del saldo que tenían por la compra del terreno y -en el mes de febrero- abonarán la garantía por el concepto del futuro casino”.

Por otra parte, se mostró preocupado porque “el sistema de promoción de congresos se cayó y será muy difícil reactivarlo”. El Centro de Convenciones “demandó una gran inversión y ahora no cuenta con actividades”.

Las propuestas

Antía destacó el gesto del gobierno nacional al escuchar la necesidad de extender el horario de trabajo para los establecimientos gastronómicos. En tanto, aguarda por el análisis de la propuesta realizada con la finalidad de que ingresen los extranjeros con propiedades en Uruguay. En ese sentido, reiteró que “sería con todas las garantías, se pondría un servicio de call center para dar seguimiento directo a las personas y con la aplicación de multas severas para los que no cumplan con la cuarentena”.

Si bien afirmó que el cierre de fronteras estuvo bien decretado, “ahora tenemos esta propuesta para ayudar a mejorar la situación económica”.