Antía descartó “plan B” para San Rafael

El jefe comunal habló ayer del por ahora frustrado proyecto del empresario Giuseppe Cipriani en San Rafael, y dijo que “hay una inversión muy importante en compra de tierra” que no cree que “la tiren por la borda”. Esto es lo que lo hace mantener la “esperanza” de que se pueda realizar.

Antía fue consultado sobre la obra prevista donde otrora se levantaba el hotel San Rafael a lo que respondió que no había tenido contacto, “no hemos recibido más que un proyecto hace unos meses, no hay información sobre el avance de contrataciones de obras y casinos y nosotros estamos sin mover la aguja en ese expediente”.

Además, explicó que la situación le preocupa porque “es un proyecto de desarrollo en el que nosotros teníamos mucha confianza y aspiramos a que un día se concrete”.

El jefe comunal también descartó la información publicada por el semanario Búsqueda que señalaba que la Intendencia de Maldonado evaluaba otras opciones para el proyecto de Cipriani. “No hay ningún Plan B y no nos corresponde meternos en temas de propiedad privada”, dijo.

Turismo

Por otra parte, ante la inminente apertura de fronteras y tras reuniones con el Ministerio de Turismo, Tabaré Viera, el jefe comunal se mostró conforme por la receptividad encontrada y señaló que tiene “altas expectativas” de que se puedan concretar varios proyectos junto a esa cartera.

Antía dijo que le planteó al jerarca de Turismo su visión sobre las vacunas para contar con un refuerzo cerca de la temporada que proteja a los uruguayos, postura que fue compartida por Viera. También se refirió a la situación actual de la pandemia y afirmó que lo más importante es que “nos estamos manteniendo sanos, tenemos que seguir cuidándonos y yo me sigo aferrando a la teoría de no dejar de utilizar el tapabocas porque tenemos que llegar sanos a esta temporada”. En la misma línea, dijo que “hay mucha gente que precisa del trabajo y no podemos arriesgar nada; estamos con bajos índices a nivel de la pandemia y si seguimos así, vamos a tener una temporada razonable”. Sobre la apertura de fronteras, resaltó que “todo va a ser gradual, la gente va a ir estableciendo contacto con sus propiedades como lo está haciendo ahora con sus lugares de veraneo y vamos a recuperar aquel fiel amigo del departamento que siempre ha venido”. Uruguay “está en condiciones de recibir gente de todo el mundo y Punta del Este es el mejor lugar para encuentros”. Por último, indicó que el evento América Rockstar fue una “señal positiva porque todos los que fueron -tanto el viernes como el sábado- contaban con dos vacunas”. De hecho, “a los dos días el gobierno liberó el uso de mascarillas al aire libre que era lo que se criticaba, a partir de la foto de la cantante argentina María Becerra”, aunque también resaltó que, aunque fue “al aire libre y con jóvenes vacunados, hay que seguir cuidándose”.