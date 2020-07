El sector TodosxMaldonado, liderado por Enrique Antía, presentó en el Argentino Hotel de Piriápolis sus candidatos a alcalde para esa ciudad: Manuel Reyna y Silvana González. El ex intendente y actual candidato afirmó que ambos tienen las cualidades que necesita Piriápolis para lograr que “encienda sus motores y apunte al desarrollo y al crecimiento”. “En Piriápolis se necesita gente que trabaje y se esfuerce por la ciudad porque hay que hacer un trabajo grande que apunte al desarrollo y al crecimiento. Y si hay trabajo va a haber una Intendencia que respalde. Es el objetivo y el compromiso que asumimos,” afirmó Antía.

El ex jefe comunal no perdió oportunidad de criticar la actual gestión del Frente Amplio al frente de ese municipio, “es fundamental sacar a Piriápolis del abandono en el que se encuentra”, dijo Antía, “estos años había que venir con cuadrillas de otros lados a trabajar porque en Piriápolis tenían un desorden administrativo tan grande que la gente la tenían sentada sin hacer nada”.

También dijo que en el balneario se ocupan terrenos y “no pasa nada y eso no puede continuar”. “Hay que poner orden, hay que limpiar la ciudad, recuperar el patrimonio. Embellecer” agregó. Dijo que Piriápolis tiene que ser un motor en Maldonado y no un motor a media máquina como lo es ahora.

Los candidatos

En tanto, Silvana González afirmó que se siente con entusiasmo y muchas ganas de trabajar para Piriápolis porque es un balneario muy querido por todos y que se ha venido abajo. “A Piriápolis le falta orden y gestión”, dijo. “Con el respaldo del Gobierno Nacional y Departamental del Partido Nacional, el Municipio del mismo partido va a lograr generar el cambio que Piriápolis necesita. Trabajaremos para lograr un lugar de calidad, es nuestro compromiso”, dijo.

Manuel Reyna cerró la conferencia reconociendo que era un día muy importante para él y también para Piriápolis por lo que representa. “Piriápolis se encuentra en una desidia, y es fuerte hasta decirlo”, aclaró. Dijo estar convencido de poder aportar al desarrollo de la ciudad, enfocado en el turismo que es la principal fuente genuina de trabajo. Afirmó que Piriápolis es un lugar único, no solo por la geografía sino también por su gente y tiene un potencial de desarrollo inimaginable. Agregó que ese desarrollo es su objetivo. También marcó que la gente que se acercó al hotel durante la conferencia de prensa reflejó la necesidad imperiosa del cambio que pide la ciudad: “que se hayan acercado hoy aquí demuestra involucramiento. Y eso es lo que necesitamos”, afirmó. Comentó algunos de los 30 puntos de su programa como la creación de un polideportivo, y el embellecimiento de la ciudad. Recordó además que Piriápolis no son solo las 5 cuadras que ven los turistas.