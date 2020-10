El intendente electo de Maldonado, Enrique Antía, mantuvo este lunes el primer encuentro con un dirigente del Frente Amplio desde que ganó las elecciones del pasado domingo 27 de setiembre. Al caer la tarde del pasado lunes, el diputado Eduardo Antonini del Movimiento de Participación Popular llegó al chalet “Los Pinos”; sede del gobierno electo de Maldonado.

El representante nacional fue acompañado por el edil Joaquín Garlo, quien mantendrá la banca en la próxima legislatura que asumirá el 26 de noviembre. En el citado lugar lo aguardaba el intendente electo Enrique Antía acompañado por el actual jefe comunal, Jesús Bentancur, el secretario general Álvaro Villegas y el director general de recursos humanos, Miguel Abella. En diálogo con Correo de Punta del Este, Antonini destacó el hecho de que el jefe comunal electo resolviera abrir una línea de comunicación con un dirigente de la oposición, algo que no había ocurrido en este período, indicó el dirigente emepepista quien informó que, durante el encuentro, que duró más de una hora, hubo varios planteos referidos tanto a la actual gestión como a la próxima.

Sobre la mesa

Las perspectivas de la próxima temporada turística, la situación financiera actual de la Intendencia de Maldonado y la necesidad de tener un canal de comunicación abierto entre el oficialismo y la oposición fueron algunos de los temas manejados durante el encuentro del pasado lunes. En la reunión Antía le transmitió una propuesta técnica para poder cerrar el panorama financiero de la Intendencia de Maldonado antes de que se produzca la finalización del actual mandato y que fue trasmitida este martes por Antonini a los asesores económicos de la coalición de izquierdas quienes presentarán un informe con algunas consideraciones a la Mesa Política de Maldonado.

Si bien la izquierda no acompañará algunas medidas dispuestas por la actual administración en materia de créditos bancarios, Antonini no descarta que sí pueda analizarse la extensión de alguna línea de crédito. “Esa fue una propuesta que Antía me hizo y que trasmití anoche a la presidencia del FA. Esta tarde nos vamos a reunir con el equipo económico asesor del FA para manejar esa posibilidad”, señaló.

Antonini sostuvo que su sector apunta al diálogo y de tender puentes hacia fuera del Frente Amplio.

“Con el Partido Nacional en Maldonado nos separa una gran distancia de visión política e ideológica con el intendente electo y se lo hemos hecho saber, lo que no quiere decir que no exista diálogo”; aseveró Antonini al recordar que en aquellos ámbitos donde no existe diálogo se genera la confrontación. “No soy partidario de dinamitar puentes. Todo lo contrario”, afirmó.

“Posiblemente el intendente haya visto en el diputado del Frente Amplio una figura institucional con la cual poder dialogar y nosotros concurrimos en ese entendido… Creemos que los canales de diálogo siempre deben estar abiertos”, sostuvo ayer Antonini en Fm Gente.