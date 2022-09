Antía: “Netcom ya está, fue”

“Netcom ya está, fue”. Así respondió el intendente Antía a consultas de la prensa a raíz de un artículo del semanario Búsqueda que aborda el tema de la explotación de la publicidad en el departamento. Tal como publicó Correo de Punta del Este meses atrás, la intendencia no renovó el contrato con la firma Satenil, conocida por su nombre de fantasía NETCOM. Además, se le había dado un plazo hasta el 30 de abril pasado para que la firma retirara los elementos de su propiedad de la vía pública. A fines de julio, sin embargo, se supo que la empresa había solicitado una prórroga para retirar las 130 paletas, los soportes publicitarios en refugios y los carteles y pantallas. El pedido fue aceptado y se le dio tiempo hasta octubre, pero de no cumplir con lo acordado, se procederá a realizar el retiro a costo de la empresa, informó la IDM.

La relación de la citada empresa con la intendencia de Maldonado se remontaba al primer gobierno frenteamplista del departamento. En esa ocasión, la empresa fue contratada de forma directa lo que desató una tormenta política tanto dentro como fuera del oficialismo de entonces.

No más carteles

Volviendo a estos tiempos, la consulta de los periodistas fue propicia para que Antía explicara que tomó la decisión de no hacer más contratos de publicidad en la vía pública y sacará toda la cartelería, paletas y pantallas LED “porque el mundo y el turismo nos pide un Maldonado natural”.

El intendente agregó que cuánto menos contaminemos con carteles mejor. “Hoy la publicidad se hace en medios de prensa o celulares, por lo que no se necesita cartelería en la calle”.

El jefe comunal reveló que la intendencia resigna algunos miles de dólares de ingresos por año por este concepto, pero no importa, porque lo que interesa es dar una señal al que viene a vivir e invertir de que este es un lugar adecuado, y lo que no ingresa por ese concepto se recupera de otras formas.

Así mantenemos un departamento natural a su máxima expresión, concluyó.