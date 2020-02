Enrique Antía cumplirá en esta jornada el último día de su segundo mandato al frente de la Intendencia de Maldonado. En esta jornada, el jefe comunal apurará la inauguración de una serie de obras como ocurrió en las últimas semanas. Luego juntará algunos efectos personales que aún no pudo llevarse y saldrá de inmediato a la arena política para disputar un tercer mandato al frente del gobierno departamental, algo que nadie pudo lograr en la historia de Maldonado. “No pienso tomarme un solo día de descanso. Salgo de la Intendencia y comienzo la campaña. El domingo tenemos la fiesta lluvia”, enfatiza. “Me tengo mucha fe. Una enorme confianza y a mi familia a mi lado para trabajar”, agrega. Antía recibió a Correo de Punta del Este en su despacho del 5º piso del edificio comunal horas antes de abandonar el cargo de intendente de Maldonado. “Tenemos hoy 250 funcionarios menos que cuando recuperamos el gobierno. Y la gestión está a la vista. En diversas áreas. Para empezar, la limpieza. Nuestro departamento es un departamento limpio”, enfatiza.

-¿Qué diferencia hay en esta ocasión respecto a cuando dejó el gobierno en el 2005?

-Hay una gran diferencia. En aquel momento teníamos una gran discusión a nivel país de una propuesta que venía a proponer villas y castillos porque nunca había gobernado. Me refiero al Frente Amplio. Después de aquella crisis tremenda que sufrió el país, el FA venía a comerse los niños crudos. Después de que nosotros gobernamos acá y después de los diez años del Frente Amplio, la gente tiene una idea muy clara por el simple hecho de comparar gestiones. Estoy muy contento porque la gente, en esa comparación, nos ve muy bien. Y ve muy mal al Frente Amplio. En estos cinco años pudo comparar. Por eso no tengo dudas que vamos a revalidar.

-¿En lo personal?

-Me estoy yendo con una gran confianza. Así me lo hacen sentir los vecinos cada vez que salgo a recorrer todo el departamento. Me dicen: “usted prometió y cumplió”. Así lo hicieron saber los vecinos de Cañada Bellaca. “Cuando usted vino a trabajar con nosotros en 1975 nos prometió que conseguiríamos la luz. Y así fue. Nos prometió que nos traería el asfalto para la caminería de la zona. También cumplió”, me dijo un vecino el otro día. Me deja muy contento. Para el próximo período, si nos toca, pienso en bituminizar todo lo que pueda en el ámbito de la caminería rural.

-En aquella oportunidad, el Partido Nacional perdió por poco más de mil quinientos votos.

-Nosotros cumplimos en nuestra primera gestión. Y perdimos la elección por muy poquitos votos. Pero esa confianza que ganamos con la gente nos permitió recuperar la intendencia en el 2015. Si no hubiéramos cumplido en aquella vez, seguro no ganábamos en el 2015. Si hay algo que nos permitió arrebatar el gobierno del Frente Amplio en Maldonado fue por haber hecho en aquella oportunidad un gobierno donde cumplimos lo que prometimos. En medio de una crisis fenomenal y con la avalancha del Frente Amplio. En la vida todo se sabe y todo siempre cae en el lugar donde debe caer.

-Uno de sus puntos altos de la pasada campaña fue el de la seguridad.

-En el tema seguridad ayudamos mucho. Para empezar, no nos correspondía nada. Pero como veíamos que Maldonado se desmadraba en la materia salimos a poner nuestro mayor empeño y colaboración. Si nosotros perdemos la imagen de seguridad de nuestro departamento se acaba todo. Por eso fijamos como prioridad la ayuda en materia de seguridad al gobierno nacional. De hecho, no se logró solucionar el tema de la seguridad. Si hay un cambio muy importante. A tal extremo que todos los casos se aclaran gracias al sistema de videovigilancia.

-¿Entiende que si no se colocaban las cámaras esto habría sido un desastre?

-No tengo la menor duda. Sin duda. Todas las semanas agarran gente por las cámaras. No solo genera prueba de delitos. también, quizás es lo más importante, motiva al personal policial. Ellos saben que los casos se pueden aclarar. Es algo muy importante.

-Desde el Frente Amplio lo cuestionan por este tema. Lo responsabilizan por la inseguridad.

-Están en la contra. A tal extremo que Bonomi nunca vino a ver las cámaras en su condición de ministro. En realidad, yo hice un acuerdo con Jorge Vázquez. Vázquez sí vino. Bonomi nunca. Había un recelo. Los ediles del MPP vivieron denunciando la compra de las cámaras. Tengo claro, porque me lo han dicho técnicos del Ministerio del Interior, que este sistema de Maldonado, comparado con el colocado por el gobierno nacional, es como una Ferrari contra un Fitito. Es más, este sistema tendrá que ser empleado en todo el país. En Montevideo, los cables de las cámaras están al aire libre. Los chorros van y los cortan. Este sistema es seguro. El sistema de acá está protegido. En los próximos meses serán colocadas más cámaras.

Asentamientos

Antía tiene en carpeta concretar una política departamental para la erradicación de los asentamientos que aún quedan en distintos puntos. Para esto conversó con varios líderes partidarios como el caso de Darío Pérez para poder solucionar esta problemática.

“Voy a proponer, de hecho estoy hablando, armar una política de estado en materia de asentamiento con un equipo con integrantes de todos los partidos. El objetivo es definir una política de estado. Lo hablé con Darío Pérez. Él me contestó que quiere participar de esta iniciativa. Hice lo propio con el Partido Colorado, también con Novick. Es una política de estado a nivel de Maldonado para poder solucionar los temas de viviendas y evitar que se generen más asentamientos”, explicó-

“Nos queda claro, que la Intendencia no puede, ni debe seguir construyendo viviendas. Debe tener otras alternativas como ofrecer terrenos para que cada vecino construya su casa”, enfatiza.

“Ahora empezaremos con los primeros traslados del barrio Kennedy”, dijo. “Ahora tenemos que evitar que haya más familias viviendo en asentamientos. Desde que asumimos en el 2015 más de 250 familias salieron de asentamientos”, agregó.

Verano

Antía está muy conforme con el resultado del verano. “A pesar de las malas ondas de antes de la temporada, queda claro que en enero vino más gente, mucho más de lo previsto”, expresó.

-¿Qué le dicen los argentinos?

-Que están muy conformes, que les gusta como está cambiando la zona. La limpieza, el orden, la forma en que se los atiende. Que ven a un departamento de Maldonado progresar con nuevas obras. Me lo dicen todos. Gente que viene todos los años. Es algo que te motiva porque es muy importante que te paren en la calle para decirte que están muy contentos con Punta del Este.

-¿Dónde se encuentra con los argentinos?

-No soy de ir a las reuniones sociales. Me los encuentro en la calle, cuando salgo a caminar o visitando algún lugar en mi condición de intendente.

Inversión

Antía adelanta que en las últimas semanas se concretaron al menos tres importantes obras nuevas. Entre ellas algo nuevo para el departamento: un call center. “Dará trabajo para unas quince personas en la zona industrial de Pan de Azúcar”; explica. Otra quiere armar una empresa para ofrecer productos de ingeniería de tránsito. Viene de Argentina. “Apareció otro inversor que quiere reflotar el puerto de yates de El Potrero”, añade. “Es un proyecto muy lindo que lleva casi treinta años. Es un experto en este tema”, añadió. En materia de construcción, el intendente recuerda que bajo su gestión fueron presentados permisos por 1:750.000 metros cuadrados lo que representa cinco mil millones de dólares. “No todas se están haciendo, pero la gran mayoría sí”, explica. “Otras están en trámite y a la espera de largar la obra”, expresó. Los proyectos que fueron aprobados en su primera gestión de gobierno, hace más de quince años, generan más de mil quinientos puestos de trabajo en el verano y algo menos en baja temporada.

Recaudación

El jefe comunal no ocultó su satisfacción por el nivel de recaudación de los tributos y tasas municipales registrado en el primer mes del año. “Apenas un 1 por ciento menos a valor constantes en pesos. Y falta todo febrero”, explicó. En patente de rodados se registraron ingresos por 785 millones de pesos contra 732 millones de la misma moneda en enero de 2019. En el rubro varios, se recaudó lo mismo. Lo mismo ocurrió con el impuesto de contribución inmobiliaria con ingresos en enero pasado por 3.100.000.000 de pesos. A moneda constante. “Son datos muy buenos porque, entre otras cosas, se esperaba una caída muy importante lo que no ocurrió”, afirmó.



Baluma versus Cipriani

Antía se refirió al contencioso generado entre las empresas Baluma SA y Fosara SA por la concesión del nuevo casino privado de Punta del Este. La apertura de ofertas prevista para el pasado lunes fue suspendida por un recurso interpuesto por Baluma SA contra el proceso licitatorio. “Baluma S.A. informa que se han adoptado las acciones pertinentes en sede administrativa a los únicos efectos de salvaguardar sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa y en el contrato de concesión suscrito entre Baluma S.A. y el Estado”, informó la propietaria del complejo Enyoy. “Baluma había intentado hacer algunas interferencias al proceso, planteó algunas discrepancias”, respondió el jefe comunal para quien “está claro que el monto de inversión de Cipriani supera los límites planteados cuando la licitación del entonces Conrad”. De todas formas, Antía entiende que “lo que tiene que hacer Baluma –no me gusta meterme en la vida de los demás- es, de acuerdo a las características del destino, es coordinar, sumar esfuerzos”. “Hay espacios para competir sumando esfuerzos. Si hay que traer gente de Estados Unidos está bueno tener un socio que te ocupe otros asientos del mismo vuelo”, añadió. “La realidad los va a llevar a trabajar juntos al mismo tiempo de ser cada vez mejor”, agregó. “Con esto gana Maldonado”, enfatizó. “La llegada de una inversión de este tipo ayuda a que el otro se sacuda un poco también. Noto, sin duda, un cambio de motivación en los últimos meses en Enyoy. Lo veo más motivado”, afirmó Antía.