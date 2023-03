Antía sobre la sequía: una inversión de US$ 450 mil de la IDM y pérdidas mayores a los US$ 3.000 millones en el país

El intendente Enrique Antía se hizo presente en Soriano, en la primera jornada de la Expoactiva Nacional, una muestra de maquinaria agrícola organizada por la Asociación Rural de Soriano. El jefe comunal participó del Congreso de Intendentes y habló con Correo de Punta del Este sobre la situación de sequía que afecta al país y no escapa al departamento.

La lluvia ha sido despareja, dijo, y si bien Maldonado no es un departamento agrícola, rubros como la lechería y la ganadería se ven afectados, principalmente por el poco crecimiento del forraje. Antía estimó que las pérdidas que la falta de agua dejará a nivel nacional superarán los US$ 3.000 millones, más de lo que se estima desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que se acerca a los US$ 2.000 millones. Habló de los apoyos económicos que el gobierno departamental y también el nacional, a través del MGAP han ofrecido a los productores y destacó: “Esta situación no se arregla con tres pesitos”, porque habrá pérdidas a nivel de cultivos, se verá afectada la tasa de preñez y por ende nacerán menos terneros, además habrá pérdidas en la lechería, la agricultura y la horticultura.

Provisión de agua

La Intendencia departamental está trabajando en ayudas para los productores, explicó y detalló que se lleva adelante un plan de provisión de agua para todo el departamento, coordinado con los municipios. Para ese plan se llamó a empresas privadas de maquinaria para hacer tajamares y también limpiar los ya existentes, con un subsidio de entre 15 y 50%, dependiendo del tamaño de los productores (las ayudas están dirigidas a productores de menos de 50 hectáreas y hasta 400 hectáreas).

Además del plan de aguadas la Intendencia impulsó la realización de perforaciones, con un subsidio de entre 30 y 50%.

Para esos apoyos el gobierno departamental destinó una inversión de US$ 450 mil, informó. Y se firmó un acuerdo con el MGAP para adelantar dinero para los subsidios, agregó.

El gobierno en Soriano

El evento del que participó Antía contó con representantes del gobierno en diferentes niveles. Intendentes, ministros, directores de ministerios y entes públicos y hasta el presidente de la República, quien se hizo presente para la inauguración de la actividad.

La Expoactiva Nacional se desarrollará hasta el próximo sábado con diferentes actividades y propuestas relacionadas a la actividad agrícola y maquinara. En su visita, el presidente Lacalle Pou recorrió stands, agradeció la invitación de la Rural de Soriano y también habló sobre la sequía, haciendo hincapié en la necesidad de generar una política de riego a nivel nacional para poder sobrellevar los próximos años en los que las sequías seguramente se sigan dando, dijo.

Acuerdo con el MGAP

Enrique Antía viajó a Soriano para participar del Congreso de Intendentes, cuya sesión comenzó con las palabras de bienvenida de su presidente Fernando Echeverría y del presidente Ad-Hoc Guillermo Besozzi. Los jefes comunales de todo el país recibieron en audiencia a representantes de la Asociación Rural de Soriano, organizadores de la Expoactiva Nacional, y a autoridades de la Unidad de Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Arturo Wilson, presidente de la Asociación Rural de Soriano, agradeció la presencia de los jefes departamentales y el trabajo mancomunado que vienen realizando desde hace tiempo.

El directorio de la Unidad de Agroalimentaria Metropolitana (UAM), expuso sobre la situación del sector hortifrutícola en relación al impacto que está generando la sequía. Otro de los temas tratados fue lo relacionado al descarte de frutas y alimentos que se ven afectados por su tamaño, y cómo la falta de agua impacta en lo visual, pero destacaron que esto no repercute en su calidad nutricional. Por último presentaron lo que será la Expo Regional de Alimentos, que tendrá lugar en el mes de mayo.

Déficit hídrico

Con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Fernando Mattos, el subsecretario Ignacio Buffa, la directora general Dra. Fernanda Maldonado, el director de General de Desarrollo Rural Carlos Rydström y el director de Descentralización Luis Carresse, se firmó un convenio entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Congreso de Intendentes.

Este convenio permite el apoyo articulado con intendencias en lo que refiere a la limpieza de tajamares, compra de semillas, fardos y otros.

El ministro Mattos expresó que tiene la certeza de que el sector agropecuario se va a recuperar y a poner de pie para seguir moviendo la economía del país como lo ha hecho históricamente.

Al igual que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ministro de Defensa Nacional, Dr. Javier García, habló sobre la crisis hídrica y planteó al Congreso de Intendentes la posibilidad de realizar un convenio de apoyo ante la situación que afecta al sector agropecuario.