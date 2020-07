El pasado Martes, en la Torre de Presidencia, el ex intendente y nuevamente candidato por el sector TodosxMaldonado, Enrique Antía, se reunió con el Presidente Lacalle Pou. En la reunión discutieron diferentes propuestas de proyectos para el departamento. El mismo día, Antía se reunió también con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que según dijo, igual que el Presidente “se interesó muchísimo en los proyectos”.

Sobre el apoyo del presidente para los temas presentados en la reunión, Antía dijo que es “un sueño”. “Porque yo fui intendente dos veces y siempre con gobiernos de otros partidos. Tener la oportunidad de ganar la intendencia y tener un gobierno amigo que apoye me parece que es una oportunidad. Como le paso a Burgueño cuando tuvo el apoyo de Lacalle y Maldonado pegó un salto. Yo creo que nosotros vamos a tener la oportunidad de dar otro salto mayor con este gobierno” declaró.

Empresas extranjeras

Antía informó que en los días pasados tuvo tres reuniones con empresarios extranjeros interesados en instalarse en Uruguay. Y dijo que fue ese interés lo que lo llevó a reunirse con el Presidente de la República para presentarle los proyectos. “Nos va a dar todo el apoyo necesario sin duda, porque esto coincide y se alinea con los planteos a nivel nacional sobre radicación de extranjeros” comentó y recordó que en estos días el Presidente ha tenido entrevistas con medios de comunicación argentinos. “Lo importante es generar las oportunidades para que la gente se instale y la zona franca le da las garantías, sumada a las garantías a la inversión que se generan en Uruguay, el respeto a la legalidad y las condiciones de seguridad de la zona. Todo eso va a ayudar a que la zona franca sea exitosa” concluyó.

Planta de saneamiento

Otro de los temas que Antía discutió con el Presidente fue la suspensión de la licitación pública para la construcción de la planta de saneamiento de San Carlos. El candidato a intendente dijo estar un poco preocupado “porque es algo que impulsamos nosotros desde nuestro gobierno, cuando le donamos a OSE un terreno que expropiamos en San Carlos para que se instale la planta”. Opinó que es “básico” para el departamento que se desarrolle esta planta porque la de la ciudad carolina “hoy no da abasto, y la calidad ambiental de las aguas del arroyo que van a La Barra dejan mucho que desear”. Dijo que el Presidente vio con preocupación la tras “enterarse de detalles que no conocía como que la como que la materia orgánica que va al río sale enterita los días que hay lluvia porque la planta de San Carlos no da abasto y eso va derecho a La Barra”.

Las obras de saneamiento en la rambla de Piriápolis y la rambla de Maldonado también fue un tema que estuvo sobre la mesa.

Además, Antía dijo que en la reunión también planteó un proyecto de potabilización de agua por desalinización del Río de la Plata, que garantizaría la calidad del agua. El proyecto había sido presentado también en el pasado gobierno de Tabaré Vázquez. Según comentó Antía, el siguiente paso es reunir información sobre propuestas que ya tiene de una empresa internacional de prestigio, para compartir con el Lacalle Pou.

Isla de Lobos

El proyecto de construcción de un muelle en la Isla de Lobos también fue presentado en el encuentro. “El Presidente me dijo que me apoyaba en la realización del muelle de atraque en Isla de Lobos porque le encantó el proyecto en Isla de Lobos. Algo que el gobierno anterior nos negó. Me dijo ‘en noviembre vamos’ y le dije ‘cuando bajes a la isla te vas a dar cuenta del valor de ese proyecto’. Porque solamente aquella gente que tiene la oportunidad de bajar a la isla se da cuenta del valor que tiene ese proyecto” explicó el ex intendente.