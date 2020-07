Antía y Blás se tiraron con la zona franca tecnológica

Los dos candidatos blancos a la Intendencia de Maldonado rompieron fuego hoy al disputarse la paternidad de la propuesta de crear una zona franca tecnológica en el departamento.

La polémica entre Enrique Antía y Rodrigo Blás estalló al caer la tarde de la víspera cuando el ex intendente salió de su reunión con el presidente Luis Lacalle Pou celebrada en la Torre Ejecutiva de Montevideo.

“Nosotros estamos planteando para Maldonado una zona franca tecnológica, y tuvimos el ok del presidente para aprovechar este momento de corriente a favor de las inversiones en el departamento”, explicó Antía y enfatizó en la importancia del desarrollo tecnológico a la hora de producir y comercializar productos. “Tenemos las condiciones adecuadas para la residencia de importantes empresas en la zona. Yo hasta ahora tenía eso siempre en carpeta pero hasta que no tuviera el okay del presidente no quería decir nada” agregó.

Según comentó, este proyecto supone oportunidades laborales muy importantes a futuro. Antía dijo que el desarrollo de una zona franca, unido a la calidad de vida del departamento, la posibilidad de radicación de extranjeros, el desarrollo de un centro de formación con diferentes ofertas universitarias, el desarrollo del sistema de salud y de la infraestructura de vivienda “significará una oportunidad para muchas empresas, para utilizar Maldonado como base para sus proyectos de desarrollo y trabajo para la gente. Eso es lo que nos mueve”.

Blás

En la tarde del hoy, el también candidato a la Intendencia, Rodrigo Blás escribió en su cuenta de Twitter: “Me da mucha alegría que Enrique Antía se sume hoy a nuestra propuesta de la zona franca tecnológica para Maldonado. Tener proyectos que abarquen a todos es el mejor camino para Maldonado”. Consultado por Correo de Punta del Este, acerca de si este proyecto contaba con el apoyo de varios sectores del Partido Nacional en el departamento, Antía dijo: “Rodrigo Blás siempre hace lo mismo, dice que yo me estoy sumando a las ideas y sin embargo la construcción que se hizo en Maldonado surge de TodosxMaldonado y no por ver de quién es la idea original. Tengo claro que el ok del presidente a mí en el día de ayer nos garantiza la seguridad de la inversión y me alegro que Rodrigo Blás la comparta”.