Anulan sentencia contra tres psicólogos que habían sido acusados de liderar una secta

El Tribunal en lo Penal de Tercer Turno anuló una sentencia en primera instancia del 27 de febrero de 2018 dictada por la jueza de San Carlos, Andrea Caamaño por la que tres psicólogos fueron condenados por la comisión de delito de violencia privada. Los tres psicólogos fueron acusados de liderar una secta y de llevar adelante todo tipo de hechos ilícitos contra los supuestos integrantes de la misma.

El fallo en alzada del mes de febrero de este año dictó la absolución de los tres psicólogos que sufrieron un largo proceso de varios años, y además, permanecieron en prisión durante cinco meses en la cárcel de Las Rosas por un delito que es excarcelable. En una primera instancia actuó como jueza la doctora Ana Navarro y en la fiscalía la doctora Adriana Arenas. Luego la titularidad de la acción penal recayó en la doctora Mariela Núñez.

A las Rosas

El fallo en primera instancia, en un sumario que duró casi seis años, condenó a los psicólogos como coautores de un delito de violencia privada con una pena de dos años y dos meses de penitenciaría con descuento de los cinco meses de reclusión en el penal de Las Rosas. Al tiempo que los testigos se presentaron como tales en el juzgado carolino, las mismas personas lo hicieron en un juzgado civil de la Ciudad de la Costa donde reclamaron daños y perjuicios contra los tres psicólogos. Empero, esta doble condición de estas personas nunca fue tomada en cuenta por la jueza carolina quien no leyó ni tomó en cuenta la documentación aportada por la defensa de los involucrados, (dos de ellos representados por el abogado Juan Silvera). La apelación agregó el voluminoso expediente además de copias de los programas de canal 4 donde se tomaron en cuenta las denuncias contra los tres psicólogos. El abogado Silvera interpuso un recurso contra la condena en primera instancia contra sus dos clientes. El otro abogado no recurrió el caso. Empero, el Tribunal de Apelaciones, en un fallo sin antecedentes conocidos, dictó la absolución del psicólogo que no había recurrido la condena. Los tres fueron absueltos.

“Nada”

“Nunca hubo violencia de ningún tipo, los acusaron de cinco delitos, violación, estafa, privación de libertad, aborto, etc. y nada se probó. Y les privaron de libertad por la alarma pública creada por el programa Santo y Seña en San Carlos, diciendo que había una secta que esclavizaba personas”; sostuvo Juan Silvera, abogado de dos de los psicólogos. Silvera sostuvo que el caso exhibe muchas irregularidades, como la declaración de unos supuestos testigos que afirmaron la existencia de una chica que fue violada.

Resultó que era una psicóloga de 36 años, que le quiso sacar el marido a otra psicóloga, y luego para quedar bien dijo que la había violado porque ejercía una superioridad psicológica tan fuerte que la privaba de su raciocinio, el maestro la tenía enceguecida. ¡Y la víctima del adulterio termina presa porque ayudó a su marido a engañarla!, contó Silvera.

El abogado defensor expresó que el caso contra sus clientes tuvo un relato mediático efectuado desde el programa “Santo y Seña” y por la publicación de un libro de la periodista María Urruzola que repitió lo que decían los denunciantes. “No investigó nada”, sostuvo.