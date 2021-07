Aparecieron jóvenes que estaban siendo buscados desde el sábado

Lucas Benjamín Montero Míguez, de 20 años, que había sido visto por última vez el sábado de tarde en la terminal de Maldonado, apareció y está en buen estado, informó Jefatura. También fue encontrada, en San José y junto a un ex novio, la menor de 15 años que también estaba desaparecida desde el sábado.

Asimismo, se informó que apareció otra joven que era buscada, Erica Emiliana Núñez López (15). La adolescente había desaparecido en San Carlos cuando se encontraba en la casa de una amiga a la que había ido a pasar la noche. Al otro día sus padres fueron a buscarla, pero no la encontraron.

A partir de ahí la Policía de Maldonado entrevistó a testigos y amigos que vieron por última vez a la menor caminando en horas de la madrugada por San Carlos, llegando a la conclusión de que la menor había huido con su ex novio hacia Montevideo.

Fueron encontrados por policías del PADO de San José que vieron a una pareja caminando por la banquina de la ruta 33 y procedieron a su identificación. Se trataba de la menor de 15 años y su ex novio de 22 años. Tras ser trasladados a la Seccional 9º de Paraje Chamizo y enterar a la Fiscal de San Carlos de 1º Turno y el Juez Letrado de 2º Turno de San Carlos, éstos ordenaron que la menor fuera entregada a sus padres. Fuente: FM Gente