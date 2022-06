Apartamento en el piso siete del edificio Vanguardia fue rematado en 5:750.000 pesos

POR MARCELO GALLARDO – @emepege

El rematador Gustavo Álvarez Alzugaray bajó el martillo a la oferta de 5:750.000 pesos por la unidad 701 del edificio Vanguardia de Punta del Este.

La oferta equivalente a unos 150 mil dólares, efectuada por un exdiputado montevideano, puso fin a la puja por este apartamento efectuada el pasado viernes en el Centro Español de Maldonado, lugar habitual para la realización de este tipo de remate.

El comprador pagó casi tres mil dólares por cada uno de los cincuenta y tres metros cuadrados de superficie del citado apartamento ubicado en el séptimo piso del edificio ubicado sobre la rambla Claudio Williman del balneario esteño. Antes de comenzar el remate, el martillero explicó a los presentes que el bien inmueble a subastar mantiene adeudos con la Intendencia de Maldonado por 445.177 pesos, con Educación Primaria por 38.782 pesos y más de dos millones de pesos por gastos comunes, deuda garantizada por la hipoteca recíproca con el complejo. En estos casos, tanto los impuestos municipales como nacionales se descuentan del precio del remate. Esto es, el comprador cancela esas deudas y luego, a la hora de pagar el precio total, descuenta esas cifras.

Borrón y cuenta nueva

No ocurre lo mismo con los adeudos por gastos comunes regulados por la ley de propiedad horizontal. Acá no existe la posibilidad de cancelar el pago previo pago. Empero, en este caso como el precio final del remate superó con creces todas las deudas sumadas, la copropiedad se presentará en el expediente y pedirá que el monto restante sea empleado para liquidar el adeudo que, en este caso, supera los dos millones de pesos. En algunos casos, inclusive, la copropiedad no exige el pago total de la deuda por gastos comunes si el precio final del remate no supera la totalidad de lo adeudado. “La idea es que el nuevo propietario no se haga cargo del monto adeudado por el anterior dueño. La idea es que comience a pagar los gastos comunes. Una especie de borrón y cuenta nueva”, explicó un abogado, asesor letrado de un edificio de Punta del Este que en los últimos tiempos demandó a varios propietarios por el no pago de los gastos comunes. Otros edificios, por el contrario, exigen al nuevo dueño que se haga cargo de la totalidad de lo adeudado.

Calendario

Por otra parte, el rematador Constantino Palermo saldrá a colocar en pública subasta una casa ubicada a corta distancia de la Terminal de Ómnibus Interdepartamentales de la ciudad de Maldonado. El mismo rematador tiene a su cargo la subasta de un campo de setenta y siete hectáreas ubicado sobre la ruta 37 de Piriápolis frente a cerro Pan de Azúcar que se cumplirá el próximo 28 de junio en las instalaciones de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios en Montevideo. Unos días antes, en la misma asociación, el rematador Fernando Olariaga saldrá a ofrecer un campo de 106 hectáreas con costa a la Laguna del Sauce. El 24 de junio el rematador Gabriel Etcheverry rematará la unidad 1002 del edificio Tequendama I de la rambla Claudio Williman. Esta subasta se cumplirá en las instalaciones del Centro Español de Maldonado.